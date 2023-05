¿Le interesa al fiscal Barbosa volver a verse con el presidente Petro? Esto contestó

El presidente Gustavo Petro respondió si estaría interesado o no en verse con el fiscal Francisco Barbosa, el mandatario dijo que ya habían hablado varias veces pero que "eso se agotó, porque de qué más hablaban’’.

Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa indicó:

‘‘Yo vuelvo y repito, el presidente manifestó la semana pasada que no tenía nada que hablar conmigo, yo como si soy institucional y yo como finalmente digamos que no actúo con caprichos, entonces yo simple y llanamente digo que yo estoy listo como fiscal general de la Nación a reunirme con el presidente de la República para poder discutir todos estos temas, es que cuando uno se reúne con alguien no es para ser amigo de alguien’’.

El nuevo rifirrafe entre ambas partes

Un nuevo capítulo de discrepancia entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se dio producto de un tema que ha sido motivo de diferencias entre los dos: los jóvenes de la primera línea.

De acuerdo con el presidente de la República existió una comunicación desde la Fiscalía general para señalar a los jóvenes de terrorismo por lo que mencionó no solo al máximo ente acusador sino también a la Procuraduría.

El fiscal Francisco Barbosa le respondió recalcando que los jueces en Colombia ejercen su total autonomía y que la Fiscalía solo cumplió su trabajo en materia investigativa y acusatoria frente a las pruebas presentadas de múltiples delitos durante las protestas violentas.

Por su parte el fiscal Barbosa señaló que el presidente ''como cree que es el fiscal general de la Nación, entonces estamos aquí en un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial ¿cómo hacemos para entender?, ¿cómo hacemos para explicarle que, primero no es mi jefe, y segundo: él no es la Fiscalía ni los jueces?”.

