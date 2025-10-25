Las pruebas clave que vinculan a 'El Caleño' como el reclutador del menor en el atentado contra Miguel Uribe

El caso del atentado sicarial contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, sigue revelando detalles sobre la compleja logística detrás del ataque.

Con la captura de Jorman David Mora Silva, alias El Caleño, se completa la identificación de la octava persona implicada, quien habría desempeñado un papel clave en la organización del crimen, incluyendo la selección y coordinación de un menor de edad para ejecutar el ataque.

'El Caleño' ya tenía antecedentes judiciales

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Vida, vinculó formalmente a Jorman David Mora Silva, conocido como El Caleño, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores en la comisión de delitos.

Este joven ya contaba con antecedentes judiciales y había sido capturado en mayo de 2025 por el delito de hurto, lo que demuestra un historial de conductas delictivas previas.

Según las investigaciones, El Caleño habría sido el encargado de reclutar al menor de edad que debía ejecutar el atentado contra Miguel Uribe Turbay, cumpliendo órdenes directas del jefe de la banda criminal que organizó el ataque.

La Fiscalía busca determinar si las comunicaciones con el menor, que incluyen videollamadas, mensajes y coordinaciones de logística, se realizaron mientras el implicado estaba detenido en la estación de Policía de Engativá, lo que complicaría aún más el alcance de la investigación.

Las pruebas que vinculan a 'El Caleño' como el reclutador del menor

Entre las pruebas clave que comprometen a El Caleño se encuentran los chats hallados en el teléfono de Harold Daniel Barragán, quien fue el séptimo capturado en el caso.

En estos mensajes de WhatsApp, utilizados para coordinar el crimen, se evidencia de manera clara la participación del implicado:

“Si socio, hasta usted es amigo de Chipi mani, con esto le digo todo sale más comprometido mi ñero, sale más comprometido mi ñero que fue y buscó al Caleño para que Caleño buscara a ese Chinche listo”

“Listo mi llave, además que no se haga el bobo que el chinche ya lo sapeó que no busque culpables ni nada de eso, usted consiguió a Caleño”

El caso no solo ha revelado nuevas capturas, sino que también ha mostrado la presión sobre los investigadores.

Fiscal del caso Miguel Uribe recibió amenazas de muerte

La Fiscalía confirmó que uno de los fiscales que lleva el caso recibió amenazas de muerte, presuntamente relacionadas con su labor en la investigación del atentado.

Frente a esta situación, el padre de Miguel Uribe y la defensa jurídica de la familia, liderada por el abogado Víctor Mosquera, rechazaron las intimidaciones y solicitaron garantías para los fiscales, investigadores y las víctimas.