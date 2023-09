Fiscal Francisco Barbosa dice que no es testigo en caso de Laura Sarabia

Ante el revuelo que continúa generando el caso de presunto hurto de dinero en la casa de la exjefe de gabinete Laura Sarabia, el fiscal general, Francisco Barbosa, hizo un nuevo pronunciamiento con respecto a este tema y dijo que no es testigo del caso.

Cabe recordar que la defensa de Sarabia señaló que el fiscal hizo una llamada a la acusada y que "es testigo de excepción de que Laura Sarabia nunca ha querido, ni ha aceptado, privilegios en razón del cargo que ocupaba".

Ante este pronunciamiento, Barbosa indicó que se comunicó directamente con el abogado explicando que en el momento en el que se enteró del presunto robo por los medios de comunicación llamó a la exjefe de gabinete para decirle que la Fiscalía investigaría lo ocurrido. Según el funcionario, esta llamada no tendría ningún interés de por medio y que se hizo con el fin de cumplir el protocolo de la Fiscalía.

"Es cierto, efectivamente, que yo me comuniqué con la doctora Sarabia luego de que se conocieron los hechos del hurto, donde le manifesté que la Fiscalía adelantaría todas los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia", afirmó el fiscal.

"Normal que se haga a los altos funcionarios del Estado, pero no tengo conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que a ella se le investiga como indiciada (...) En ese sentido, pues esa conversación no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes y nada de la corta y protocolaria conversación con la doctora Laura Sarabia hacen que yo sea testigo de algo o que me conste nada", agregó.

De esta manera, el funcionario negó estar involucrado en "la hipótesis delictiva que allí se maneja ni sobre los aspectos relacionados con la estrategia de defensa".

Caso Laura Sarabia

Cabe recordar que la exfuncionaria es investigada por las presuntas irregularidades cometidas contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos de sus trabajadoras. Las indagaciones hablan de un presunto hurto de dinero que se encontraba dentro de su casa.

Las empleadas aseguraron ante la revista Semana que sus teléfonos fueron interceptados ilegalmente y que se les aplicó la prueba del polígrafo indebidamente. Al parecer, funcionarios de la Policía habrían hecho pasar a Perea y a Mesa como integrantes del Clan del Golfo para adelantar el proceso.

Ante esto, la defensa de Laura Sarabia negó en una entrevista con Noticias RCN que la exjefe de Gabinete hubiese usado su cargo a su favor para realizar las interceptaciones por debajo de cuerda y llamó a Francisco Barbosa a declarar ante lo ocurrido.