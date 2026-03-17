Fiscal general reveló preocupante situación alrededor del caso Miguel Uribe

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó en una atención a medios que hay una preocupante situación que rodea el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras un ataque sicarial en el occidente de Bogotá en junio de 2025.

Según explicó la funcionaria, existen amenazas "serias y preocupantes" contra el equipo de fiscales que adelanta la investigación, debido a lo efectivo que ha sido el trabajo que se ha realizado a lo largo de los últimos meses.

Hemos recibido unas amenazas muy preocupantes y aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe. Los fiscales y el equipo de investigación ha avanzado de forma muy buena.

Protección especial para el equipo de investigación en el caso Miguel Uribe

De acuerdo a lo que informó Camargo, reforzarán la seguridad del equipo especial que está tras la pista de los responsables de este hecho delictivo que conmocionó al país.

Además, la fiscal indicó que en medio de las investigaciones han identificado que los autores materiales del hecho estarían vinculados a otros casos de homicidios en el territorio nacional.

Reacción de la defensa de la familia de Miguel Uribe

Víctor Mosquera, abogado de víctimas en el caso Miguel Uribe reaccionó ante la denuncia de la fiscal general, rechazando esta situación y solicitando al Gobierno Nacional brindar las garantías de seguridad para el ente investigador.

Nos preocupa que los criminales pretenden callar y obstruir la investigación (..). Tenemos que establecer quien se dio la orden y materializar la condena contra todos los responsables, pero para ello tenemos que proteger a las personas que están haciendo la labor.

El avance del caso Miguel Uribe

Desde que se ejecutó el atentado contra el político bogotano, las autoridades han capturado a 8 personas, además del menor de edad que disparó el arma homicida. Todos estarían involucrados a la ejecución material del crimen.

De estas 9 personas, hay tres sentencias en firme. La sanción contra el sicario menor de edad y las condenas mediante preacuerdo contra Carlos Eduardo Mora alias El Veneco y Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela.

Los otros capturados se encuentran en proceso de judicialización.