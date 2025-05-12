CTI inspecciona sedes de Indumil y Comando de Personal del Ejército en el marco del caso contra el general Huertas

Noticias RCN conoció que el CTI de la Fiscalía llevó a cabo una inspección en instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército Nacional, en el marco de la investigación que avanza contra el general Juan Miguel Huertas.

La diligencia, ordenada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, busca determinar posibles irregularidades en el desarrollo de las funciones de Huertas, quien fue reintegrado por orden del presidente Gustavo Petro para ser jefe del Comando de Personal del Ejército.

Esto se da tras el escándalo desatado por los documentos hallados en poder de alias Calarcá, cuando fue detenido por un retén oficial en una carretera antioqueña en julio de 2024.

¿Por qué se realizan estas inspecciones?

El objetivo de estas diligencias es determinar si hay pruebas o algún tipo de relación entre el general Huertas y las supuestas filtraciones de información que se habrían dado desde las Fuerzas Militares hacia las disidencias de las Farc.

Los agentes del CTI deberán verificar documentos de contabilidad, armas, nombramientos, resoluciones y todo lo relacionado con las labores de Huertas.

Cabe recordar que el general está en unos días de permiso otorgados por el Ministerio de Defensa para que prepare su defensa.

El lío al que se enfrenta el general Huertas

Al criticado reintegro de Huertas a la institución se suman varias polémicas al rededor de su carrera: en audiencias de la JEP se le ha señalado como facilitador de falsos positivos cuando fungía como oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 4, entre 2002 y 2003; y durante el gobierno Duque fue llamado a calificar servicios.

De acuerdo con la información contenida en archivos y documentos de 'Calarcá', Huertas habría prometido al líder criminal facilitar la movilidad y seguridad de sus combatientes mediante empresas de seguridad falsas, y habría sostenido comunicaciones importantes con emisarios de la estructura armada.

Ahora, en medio de estos graves señalamientos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha anunciado una inspección sobre todos los actos administrativos firmados por Huertas desde su regreso a la institución.

“Hemos decidido que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”, precisó el jefe de cartera.