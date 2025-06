Fiscal Luz Adriana Camargo se defiende y rechaza orden de captura solicitada por Guatemala

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como el exministro de Defensa, Iván Velásquez, se enfrentan a una controvertida situación internacional tras la solicitud de una orden de captura en su contra por parte de la Fiscalía de Guatemala por el caso Odebretch.

En una declaración contundente en una rueda de prensa en el bunker de la Fiscalía, Camargo rechazó enérgicamente la decisión, calificándola de infundada y políticamente motivada.

Declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo

"Es que no existe una orden de captura internacional, no ha sido expedida y, dado que eso se trata de un convenio de gobierno a gobierno, no va a ser expedida tampoco", afirmó Camargo, desestimando los rumores sobre su supuesta detención.

La Fiscal General argumentó que la decisión guatemalteca "desconoce absolutamente" el ordenamiento jurídico internacional y los parámetros de derechos humanos.

Camargo señaló que la acción de Guatemala "carece de sustento jurídico" y pone en riesgo la colaboración internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Además, calificó las pruebas presentadas por la Fiscalía guatemalteca como "gaseosas y carentes de sustento", insistiendo en que la decisión obedece a "cuestiones netamente políticas y no jurídicas".

El respaldo institucional a la fiscal Luz Adriana Camargo

La Fiscal General recibió un respaldo significativo de diversas instituciones. La Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría y la Auditoría emitieron un comunicado conjunto respaldando la gestión de Camargo y criticando la decisión de Guatemala como una "desviación de los principios que rigen el derecho internacional".

"Me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen", declaró Camargo, defendiendo su integridad y trayectoria profesional. La Fiscal insistió en que su conducta "jamás puede ser cuestionada, ni en esa época ni ahora".