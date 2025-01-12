Fiscal sorprendió con sus señalamientos contra exministros Bonilla y Velasco por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía insiste en que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, e Interior, Luis Fernando Velasco, lideraron una empresa criminal para la compra de congresistas, a través de contratos del Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de lograr mayorías parlamentarias que permitieran aprobar las reformas del Gobierno Petro.

Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y se declararon inocentes, argumentando que no conocen a los congresistas que estarían envueltos en dicho entramado de corrupción.

Sin embargo, la fiscal solicitó al juez dictar una medida de aseguramiento de tipo domiciliaria en su contra. En sus palabras, son un peligro para la sociedad, debido a las tácticas sofisticadas de corrupción que habrían utilizado los recursos de los más necesitados en Colombia.

¿Qué dijo la fiscal sobre los exministros de Hacienda e Interior?

La fiscal delegada María Cristina Patiño señaló que “el señor Velasco y el señor Bonilla lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval, su aprobación en aquellos actos legislativos en los que el Gobierno Nacional tuviera un interés”.

De acuerdo con Patiño, esta “empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.

Según dijo, entre mayo del 2023 y diciembre del 2024, “acordaron cohechar congresistas, mediante la entrega de contratos de la UNGRD, a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del Gobierno (…) Concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”.

Se trataría de 74 proyectos radicados en el Invías, por un valor de 571.701.000 de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536.000.000 de pesos, supuestamente direccionados en favor de congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado.

E, incluso, llegó a mencionarlos: “El proyecto de contrato de obra en el municipio de Cotorra, en el que estaban indebidamente interesados los congresistas David Manzur, Julián Peinado y Liliana Esther Bittar, y el proyecto de contrato de obra en Saravena, en el que estaban indebidamente interesados los parlamentarios Karen Manrique y Juan Diego Muñoz”.

¿Dónde entraría Olmedo López en todo esto?

La fiscal señaló en audiencia que, “había una apuesta para continuar con esa negociación ilícita, con esa manera de corromper la democracia, que se iba a extender durante todo el gobierno”, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, era una ficha clave para Bonilla y Velasco:

“La razón era solo una que callan los ministros mencionados. Que Olmedo López estuviera en la reunión era para ordenarle dirigir la contratación a los congresistas que se le indicaran, a fin de sacar avante las reformas a las pensiones y a la salud”.

Así lo expuso: “Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo que debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión”.