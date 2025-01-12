Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían liderado empresa criminal para corromper congresistas: Fiscalía

Este 1 de diciembre se desarrolla la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Fernando Velasco, dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La fiscal María Cristina Patiño, del Tribunal Superior de Bogotá, les imputó a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros del gobierno de Gustavo Petro, delitos graves como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Patiño relató que lideraron una empresa criminal que buscaba corromper la democracia en el gobierno y que esta empresa se prolongó en el tiempo entre mayo del 2023 y diciembre del 2024.

El abogado de Ricardo Bonilla solicitó quitar el delito de concierto para delinquir, pero la Fiscalía se mantiene en que se realizó un acuerdo criminal y que fueron ellos los que lideraron esta empresa criminal donde habría contratos por más de $600.000 millones de pesos, 74 en el Invías y cinco en la UNGRD.

La empresa criminal de la que la Fiscalía acusa a los exministros Bonilla y Velasco

La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho.

Asimismo, la fiscal Patiño aseguró que: “Ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del gobierno.

En estos términos, la fiscal delegada, quien lidera la investigación por el escándalo la UNGRD, hoy tiene contra las cuerdas a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del interior Luis Fernando Velasco.

Reiteró que el concierto para delinquir de los exministros fue para obtener los votos de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

La millonada del caso UNGRD que salpica a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Según la Fiscalía, fue un monto millonario el ordenado de contratos a favor de múltiples congresistas:

“Direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571.701.000 y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536.000.000, de los cuales se concretaron siete proyectos. Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios, para seguir ampliando las mayorías en esa comisión", relató.

Explicó que, en el caso de Ricardo Bonilla, se había dado una orden para entregar millonarios contratos a cinco congresistas, esto a través de María Alejandra Benavides.

Debían ser tramitados a través de la UNGRD con el fin de tramitar indebidamente contratos en provecho de los congresistas David Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bittar y Juan Pablo Maya integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, proyecto de contrato de obra en el municipio de Cotorra, en el que estaba indebidamente interesados los congresistas David Manzur, Julián Peinado y Liliana Esther Bittar. Proyecto de contrato de obra en Saravena en el que estaba indebidamente interesados los parlamentarios Karen Manrique, Juan Diego Muñoz.

La Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Velasco y Bonilla, al evidenciar la gravedad de los delitos que, en caso de ser hallados responsables con la pena máxima, estaría rondando los 17 años de cárcel.

La respuesta de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco tras imputación

Luis Fernando Velasco aseguró sentirse no confundido con hechos narrados por la Fiscalía en la compra de congresistas

Estoy muy confundido porque cómo me acusan de haber intentado sobornar a ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé quiénes son.

Mientras que Ricardo Bonilla dijo: “Yo ya sé cuáles son los hechos, no estoy de acuerdo con ellos y lo demás vendrá en el proceso”.