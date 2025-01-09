CANAL RCN
Colombia

Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz

Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD

Sandra Ortiz exconsejera para las regiones
FOTO: Sandra Ortiz - X

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
04:02 p. m.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este 1 de septiembre a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, responsable de la macroinvestigación por las irregularidades en la contratación dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), expuso que el 12 de octubre de 2023, en un apartamento ubicado en el centro de la capital, la exfuncionaria habría recibido una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo.

Dicho dinero, según los fiscales, fue entregado por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.

Posteriormente, la suma habría sido transportada en un vehículo oficial hacia el norte de la ciudad, donde fue entregada al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

¿Cuándo será la audiencia preparatoria del juicio de Sandra Liliana Ortíz?

Las evidencias muestran que Ortiz Nova era plenamente consciente de que el dinero recibido provenía de recursos de la UNGRD, los cuales estaban destinados al pago de sobornos relacionados con el direccionamiento de una orden de proveeduría para la adquisición de 40 carrotanques, cuyo propósito era suministrar agua potable a las comunidades de La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación informó que la audiencia preparatoria del juicio de Sandra Liliana Ortíz será el próximo 19 de noviembre.

 

