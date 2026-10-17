Fiscalía archiva investigación contra Yahir Acuña por incautación de $487 millones en 2015

La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la investigación preliminar contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, su esposa para la época de los hechos, Milene Jarava Díaz, y los ciudadanos Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez, por presuntas irregularidades relacionadas con la incautación de $487.421.000 en efectivo en octubre de 2015. La decisión se fundamentó en la ausencia de elementos que permitieran establecer la existencia de conductas punibles.

El caso se originó el 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades interceptaron una camioneta en la vía Sincelejo-Calamar en la que se movilizaba Acuña Cardales.

Durante el proceso, se aportaron documentos para sustentar el origen lícito del dinero, relacionado con operaciones comerciales e inmobiliarias, entre ellas la venta de un apartamento en el edificio Verona, en Sincelejo, y la negociación de un predio rural identificado como Villa Ángela o Las Sofías. Estas transacciones contaban con soportes documentales y escrituras públicas tramitadas en notarías de Sincelejo y Corozal.

¿Se evidenciaron irregularidades por parte de Yahir Acuña?

De acuerdo con la información sobre el expediente, las labores investigativas incluyeron análisis grafológicos, verificaciones financieras, inspecciones a archivos notariales y estudios patrimoniales adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Los resultados no evidenciaron irregularidades que permitieran vincular los recursos con actividades delictivas.

Así mismo, se estableció que el dinero estaba destinado a cubrir gastos logísticos pendientes de la campaña a la Gobernación de Sucre de 2015.

Con base en la valoración de los elementos probatorios y en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía dispuso el archivo de la indagación por atipicidad de las conductas investigadas y ordenó la devolución de los recursos incautados, según la información divulgada sobre la decisión.

La determinación pone fin a esta actuación preliminar respecto de los hechos examinados, al no encontrarse fundamento para continuar la investigación penal.