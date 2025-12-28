Penalti terminó en pelea multitudinaria durante partido navideño en Cartagena

La final de un torneo de microfútbol en el barrio Alto Bosque, de Cartagena, lejos de ser un espacio de integración y deporte, se convirtió en un escenario de conflicto, en el que habría participado asistentes y jugadores, por igual.

La pelea se registró en el momento en el que uno de los equipos participantes debía cobrar el penalti que habría definido los resultados del torneo navideño.

Sin embargo, el mal comportamiento de algunos de los jugadores ocasionó una batalla campal, que presenciaron 200 personas, entre ellas menores de edad, y obligó a cancelar la final.

El enfrentamiento quedó registrado en videos compartidos por los asistentes que se mantuvieron en las graderías, encendiendo una alarma entre los vecinos y generando un llamado a las autoridades para acompañar el desarrollo de torneos futuros.

Torneos del barrio Alto Bosque suelen terminar en pelea:

Los habitantes del sector denuncian que no es la primera vez que se registran agresiones físicas entre los jugadores que participan de torneos realizados en el barrio. De hecho, situaciones de este tipo se habrían convertido en algo común durante los encuentros deportivos en Alto Bosque.

Según explicó uno de los vecinos a Noticias RCN, en este caso: “El penalti definía quién iba a ganar el campeonato de mayores. Y ahí vino la pelea. Yo estaba en mi casa cuando escuché que los fanáticos de un equipo entraron en la cancha y pelearon dentro del campo. Se llamó a la Policía y llegó tarde. No hay apoyo, debería haber un acompañamiento de la Policía porque eso no es la primera vez que pasa”.

Cansados de los constantes enfrentamientos que alteran el ambiente de paz en el sector, los habitantes solicitaron una reunión de urgencia con las autoridades para encontrar estrategias con las que evitar futuros enfrentamientos en los torneos que se desarrollan en el barrio.