CANAL RCN
Colombia

A la cárcel alias Chará, presunto implicado en el secuestro, tortura y asesinato de Harold Aroca

Las investigaciones permitieron establecer que Harold fue abordado por varios hombres en un parque del sector. Entre ellos estaría el hoy procesado.

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
10:11 a. m.
La Fiscalía General de la Nación anunció y confirmó que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Haizak Karol Chara, señalado como uno de los responsables del secuestro, tortura y homicidio de un menor de 16 años identificado como Harold Aroca.

Capturan a un segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca
A la cárcel alias Chará, implicado en la muerte de Harold Aroca

Se trata del segundo presunto implicado capturado y procesado por estos hechos, ocurridos en agosto pasado en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe.

Las investigaciones permitieron establecer que Harold fue abordado por varios hombres en un parque del sector cuando se dirigía a un entrenamiento. Entre ellos estaría el hoy procesado.

Según las primeras versiones, el joven fue retenido y cuestionado por presuntos señalamientos que habría hecho contra una organización delincuencial que opera en la zona.

Al parecer, Harold sabía quién estaba detrás de un homicidio que se había registrado en el sector.
Posteriormente, el menor habría sido trasladado a otro punto, donde fue sometido a actos de tortura y tratos crueles. Finalmente, fue atacado con arma de fuego y su cuerpo abandonado en una zona boscosa.

El 9 de agosto, tras varios días de búsqueda, su familia halló el cuerpo, que presentaba quemaduras y cuatro impactos de bala.

Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: la llamada al 123
Haizak Karol Chara, implicado en la muerte de Harold Aroca, no aceptó los cargos

Tras reunir videos y otras pruebas que lo vincularían directamente con el crimen, unidades de la Policía Nacional capturaron a Haizak Karol Chara en vía pública. Durante las audiencias preliminares, una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el procesado no aceptó los cargos. La Fiscalía aseguró que continuará avanzando en la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.

