Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación

El joven fue asesinado en el barrio Los Lanches de Bogotá. Dos sospechosos fueron arrestados.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
03:11 p. m.
Tres meses y 11 días después del hallazgo del cuerpo de Harold Aroca, un adolescente de 16 años con evidentes signos de tortura en el barrio Los Laches de Bogotá, fueron capturadas dos personas.

Envían a la cárcel al primer capturado por el homicidio del joven de 16 años, Harold Aroca
RELACIONADO

El primer detenido es Anderson Santiago Pinzón, capturado en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos y donde, según los investigadores, continuaba moviéndose con total tranquilidad.

¿Quiénes son los dos sospechosos?

Un juez lo envió a prisión tras imputarle cargos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tortura agravada y secuestro. Él no los aceptó.

Pinzón aparece en el video que mostró los momentos en los que la víctima fue retenida contra su voluntad por un grupo de personas. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que Aroca presentaba cuatro heridas de proyectil de arma de fuego, además de lesiones abrasivas, hematomas en el cuello, rostro y manos, compatibles con tortura física. También presentaba señales de sofocación previas a su muerte.

El interrogatorio ha proporcionado pistas cruciales sobre otros responsables del crimen. Sobre las 11:00 p.m. del viernes 21 de noviembre, agentes de la Policía capturaron a un segundo hombre, también en Los Laches. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

La última conversación de Aroca: llamada al 123

El segundo capturado es conocido como alias Chará, quien también aparece en el video de los últimos momentos con vida de la víctima. Según las pesquisas, sería integrante de una banda dedicada al microtráfico conocida como Los de los ranchos, la cual delinque en el sector.

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches
RELACIONADO

Entre las pruebas recolectadas por los investigadores se destaca una grabación fundamental: la última llamada que el joven hizo a la línea 123. Se trata de al menos 50 segundos de conversación que hoy son materia reservada. Es una prueba clave para reconstruir los momentos finales del adolescente.

Las capturas se produjeron tras una constante presión ejercida por la familia de la víctima. En las próximas horas, la Fiscalía deberá presentar ante un juez de control de garantías al segundo capturado.

