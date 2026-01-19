CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 11 de febrero la audiencia en la que se imputarán cargos.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
03:10 p. m.
Noticias RCN conoció que la Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 11 de febrero la audiencia en la que se imputarán cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dentro del proceso que investiga la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Unidad Nacional de Protección negó más de 20 solicitudes de seguridad a Miguel Uribe antes del atentado

Según fuentes del caso, el ente acusador señalará que, presuntamente, Rodríguez habría desatendido alertas y solicitudes de protección realizadas por el equipo del congresista meses antes del atentado, pese a advertencias reiteradas sobre riesgo para su integridad.

La decisión se tomó tras el avance de la investigación y la recolección de testimonios y documentos que dan cuenta de la cadena de comunicaciones entre la UNP y el entorno político de Uribe, elementos que ahora serán presentados en la diligencia judicial.

Debate por la capacidad del Estado para garantizar seguridad política

El caso avanza en medio de un debate nacional sobre la capacidad institucional del Estado para ofrecer esquemas de protección a figuras públicas con exposición política y riesgo electoral.

La Fiscalía tampoco ha confirmado si se solicitarán medidas adicionales durante la audiencia del 11 de febrero.

Contexto previo del caso

Como reveló Noticias RCN en junio de 2025, la UNP habría negado más de 20 solicitudes de reforzamiento de seguridad elevadas por Uribe durante el mismo año. Algunas fueron rechazadas por fallas de forma en la documentación y otras bajo el argumento de que el senador “no representaba un riesgo”.

'El Costeño', ficha en el caso de Miguel Uribe, está involucrado en el asesinato de un mexicano en Medellín

Tras el atentado, la defensa del político anunció acciones penales contra el director de la UNP y expertos en seguridad cuestionaron los criterios utilizados para evaluar niveles de amenaza en un país con historial de violencia política.

