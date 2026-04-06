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Procuraduría investiga a Hollman Morris por presunto uso político de RTVC

Se abrió una investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC para establecer si desde el sistema de medios públicos se favorecieron agendas políticas del candidato del Gobierno Nacional.

Procuraduría investiga a Hollman Morris por presunto uso político de RTVC
Foto: Radio Nacional de Colombia

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:36 p. m.
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En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano (RTVC), por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.

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El órgano de control busca establecer si existieron conductas que puedan constituir una falta disciplinaria o si las actuaciones realizadas por el funcionario estuvieron amparadas por alguna causal de exclusión de responsabilidad.

La apertura formal del proceso se produce tras una denuncia en la que se advierte sobre un presunto uso de los medios públicos para promover contenidos y narrativas vinculadas con determinados sectores políticos.

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¿Por qué investigan a Hollman Morris sobre hechos de política?

De acuerdo con el documento de la Procuraduría, tras una denuncia formal por el presunto uso de medios públicos para promover campañas políticas, se ordenó iniciar una investigación disciplinaria en contra de Morris en su calidad de gerente de RTVC.

Ordenar la apertura de investigación disciplinaria en contra del funcionario Hollman Morris, en su condición de gerente del sistema de medios públicos del Estado colombiano (RTVC), por resuntas irregularidades relacionados con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional

El objetivo de esta actuación es verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades relacionadas con el manejo de los medios estatales de comunicación.

La entidad señaló que la indagación permitirá esclarecer si se configuró alguna conducta disciplinariamente reprochable o si las actuaciones cuestionadas se desarrollaron dentro del marco legal correspondiente.

Como parte de las diligencias iniciales, el órgano de control solicitó información a RTVC relacionada con posibles comunicaciones emitidas desde la gerencia de la entidad respecto al cubrimiento de noticias de carácter político.

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¿Qué pasó con RTVC y las campañas políticas?

La denuncia que dio origen a la actuación disciplinaria sostiene que existiría una utilización sistemática de medios estatales para favorecer agendas políticas y actores ideológicamente cercanos al Gobierno Nacional.

De acuerdo con el documento, una de las preocupaciones planteadas tiene relación con contenidos y narrativas asociadas al senador Iván Cepeda Castro.

La denuncia menciona la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo, la neutralidad estatal y la prohibición de utilizar bienes públicos con fines políticos.

La Procuraduría deberá determinar si los hechos denunciados tuvieron ocurrencia y si existe alguna responsabilidad atribuible al funcionario investigado.

Dentro de las primeras medidas adoptadas por el órgano de control se encuentra el requerimiento de información a RTVC sobre eventuales directrices o comunicaciones relacionadas con la cobertura de temas políticos.

La finalidad de estas pruebas es establecer si desde la dirección de la entidad se impartieron instrucciones que pudieran influir en el tratamiento periodístico o informativo de determinados asuntos de interés político.

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