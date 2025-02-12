CANAL RCN
Fiscalía investiga muerte de civil y herido en operación militar en Vista Hermosa, Meta

Las tropas militares que participaron en la operación aclararon detalles técnicos sobre el desarrollo de los hechos.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:10 a. m.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar en zona rural de Vista Hermosa, departamento del Meta.

El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional

El Ejército Nacional ha confirmado que entregará toda la información que le sea requerida por las autoridades judiciales, en una zona donde actualmente se desarrollan operaciones contra las disidencias de las Farc.

Videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y otras evidencias materiales están siendo valorados por la Fiscalía con el propósito de establecer si durante la operación se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y la aplicación de las garantías del derecho internacional humanitario. Estas grabaciones, que circulan en redes sociales, muestran momentos de la operación militar y constituyen parte fundamental del material probatorio.

Ejército neutralizó a ‘Cóndor’, cabecilla del Clan del Golfo en Montelíbano, Córdoba

Operación militar en Putumayo: un muerto, dos capturados y aclaraciones sobre disparos desde aeronave

Según informó el Ejército Nacional, en la operación habría muerto un integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Adicionalmente, dos personas fueron capturadas durante el procedimiento, entre ellas un civil herido cuyas circunstancias de lesión son precisamente objeto de la investigación fiscal.

Las tropas militares que participaron en la operación aclararon detalles técnicos sobre el desarrollo de los hechos. Según el reporte oficial, las tropas se encontraban al lado de la persona que grabó uno de los videos y manifestaron que desde la aeronave no se estaba disparando hacia el sitio donde ellos se encontraban ni hacia la persona que registró las imágenes.

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

Fiscalía investiga operaciones militares en Vista Hermosa, Meta

La investigación de la Fiscalía se enmarca en los protocolos establecidos para verificar el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario en operaciones militares. Este tipo de investigaciones buscan determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y si se tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil durante los procedimientos contra grupos armados ilegales.

La zona rural de Vistahermosa, Meta, ha sido escenario de operaciones militares continuas contra estructuras disidentes de las Farc que operan en el territorio. El bloque Jorge Suárez Briseño es una de las estructuras armadas ilegales con presencia en el departamento del Meta, contra la cual las Fuerzas Militares adelantan operaciones de manera permanente.

