Fiscalía investigará presuntas irregularidades en hospedaje y alimentación de policías en zonas de erradicación de cultivos

Ante la dirección anticorrupción fue radicada una denuncia por un posible cartel para la designación de los contratos para que las empresas privadas ofrezcan la alimentación y los hospedajes a los miembros de la Policía en labores específicas en Putumayo.

Una de las denuncias radicada en la Fiscalía tiene que ver con un contrato suscrito en el 2020, entre la DIRAN de la Policía y la Agencia Logística de las FF. MM., que a su vez subcontrató a la empresa “Integral Servicios SAS”, de la que aparece como cabeza visible el empresario Carlos Niño, quien, según denuncias conocidas por Noticias RCN sería uno de los favorecidos en los contratos.

La comunidad en terreno le aseguró a Noticias RCN mediante una carta escrita, uno de los contratos, por más de 22.000 millones de pesos, fechado en el año 2020, se habría pagado a dicha empresa de forma irregular, pues las facturas con las que el contratista le cobró al Estado los servicios prestados no cuentan con soportes tales como planillas debidamente firmadas por los beneficiarios finales del contrato, es decir, los uniformados que se hospedaron en los diferentes hoteles y recibieron alimentación lo cual está en manos de los investigadores de la Fiscalía.

Uno de los casos denunciados presuntamente ocurrió en el contrato para el servicio de hospedaje y alimentación en un hotel de mediana categoría, ubicado en una población del sur del país, donde la Policía adelantaba labores de erradicación de cultivos.

Noticias RCN conoció la existencia de una denuncia que fue elevada ante los órganos de control en el 2022,detallando las presuntas irregularidades en este mismo tipo de contratación, que incluye varias de las empresas privadas mencionadas, y, al parecer, usando la misma modalidad de contratación.

Cabe resaltar que, por tratarse de entidades del Estado, los contratos que suscribe la DIRAN son de carácter “Interadministrativo”, es decir, que no requieren de licitación previa. La mayoría de las veces se firman con la Agencia Logística de las FM, que a su vez hace lo propio con “Hoteles Tequendama”, que, a su vez, subcontrata con las empresas privadas, como en el presente caso.

La contratación para la operación del Programa Nacional de Erradicación, asciende hasta los 600 mil millones, que deben ser ejecutados en las zonas de mayor presencia e impacto de los cultivos ilícitos, primordialmente en el sur del país.

Los contratos para poner en marcha la operación global de la erradicación de cultivos ilícitos, incluye, además de hospedaje y alimentación, el envío de remesas, la logística de la erradicación misma, transporte y subcontratación depersonal civil.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen en su poder las denuncias y ya comenzaron a hacer las pesquisas para determinar si existió o no irregularidades en la adjudicación de los contratos.

Por el momento no existe ningún tipo de vinculación ni penal ni disciplinaria al empresario Carlos Niño. Así como no existe vinculación penal a los funcionarios de policía que suscribieron el contrato mientras se determinar si existió un delito o no. Las autoridades tienen la última palabra.

Por: Felipe Quintero