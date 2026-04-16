Fiscalía ocupa 243 propiedades ligadas a 'Mario Bros': sería pieza clave del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación anunció la afectación con fines de extinción de dominio de 243 bienes que pertenecerían a Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, señalado como uno de los principales articuladores del componente narcotraficante del Clan del Golfo.

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De acuerdo con las autoridades, los bienes intervenidos superan los 76.000 millones de pesos e incluyen 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades, un establecimiento de comercio y otras propiedades. Estos activos fueron ubicados en municipios de Cundinamarca como Chía, La Vega y Puerto Salgar, así como en Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta.

Bienes del Clan del Golfo: cómo operaba el esquema de ocultamiento

Las investigaciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio evidencian que ‘Mario Bros’ habría diseñado un entramado financiero para ocultar el origen ilícito de los recursos. Este esquema consistía en poner propiedades a nombre de terceros y mezclar capitales ilegales con inversiones aparentemente legales, una práctica conocida como lavado de activos.

Según el expediente, Garzón Escobar habría administrado recursos derivados del envío de cocaína a mercados internacionales, así como de actividades criminales como homicidios, extorsión y tráfico de armas durante más de 10 años.

Como resultado, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes identificados, lo que impide su venta o transferencia mientras avanza el proceso judicial.

Captura de alias Mario Bros y antecedentes en el narcotráfico

Este caso se suma a los antecedentes judiciales de alias Mario Bros, quien fue capturado en febrero de 2022 en una lujosa hacienda en Quimbaya, Quindío. En ese momento, las autoridades lo señalaban como pieza clave en la coordinación del narcotráfico del Clan del Golfo y en la articulación con otras estructuras criminales.

Las investigaciones también indicaban que habría sido designado en 2019 por alias Otoniel para manejar contactos con organizaciones ilegales, incluidas disidencias de las Farc, con el objetivo de garantizar rutas internacionales para el envío de droga. Además, se le atribuía la administración de recursos ilícitos mediante la adquisición de bienes y la creación de empresas fachada.