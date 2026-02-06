CANAL RCN
Economía

Anuncian que más de 740.000 personas tendrán pasajes GRATIS en Transmilenio

El anuncio hace parte de la estrategia del Distrito para ofrecerle pasajes gratis a la población vulnerable.

Pasajes GRATIS en Transmilenio.
Pasajes GRATIS en Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 02 de 2026
10:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el inicio de junio, la Secretaría de Integración Social dio a conocer cómo será el nuevo ciclo de pasajes gratis para Transmilenio.

VIDEO | Hombre puso en peligro a una niña cuando intentó colarse en Transmilenio
RELACIONADO

VIDEO | Hombre puso en peligro a una niña cuando intentó colarse en Transmilenio

Esta iniciativa hace parte del Ingreso Mínimo Garantizado y se pone en marcha mensualmente. Los beneficiados son personas en pobreza extrema o moderada, mayores de 62 años y en condición de discapacidad que estén clasificadas en el Sisbén IV.

¿Cómo obtener pasajes gratis en Transmilenio?

Aunque, desde febrero, se amplió la cobertura para que también lo reciban la población que vive en pagadiarios, adultos mayores con dependencia funcional que hagan parte de la Comunidad del Cuidado y habitantes en condición de calle con procesos de resocialización y reintegración social vinculados al Hospedaje Social.

De acuerdo con el Distrito, con los pasajes gratis se busca ayudarlos en sus recorridos a la hora de buscar empleo, vincularse a proyectos educativos, atender sus citas médicas, entre otros trámites.

Para junio, se contó con una inversión mayor a los 11.900 millones de pesos y se busca brindarle el beneficio a más de 740 mil personas.

¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave?

El ciclo está dividido de la siguiente forma: 332 mil adultos mayores, 255 adultos mayores que hacen parte de la Comunidad del Cuidado, 160 mil personas en condición de discapacidad, 247 mil personas en condición de pobreza, 70 personas exhabitantes en condición de calle y 678 residentes en pagadiarios.

Gremio de guardas de seguridad en Transmilenio dice estar “desprotegido” tras actos de vandalismo
RELACIONADO

Gremio de guardas de seguridad en Transmilenio dice estar “desprotegido” tras actos de vandalismo

Un aspecto importante es que los beneficiarios deben activar mensualmente los pasajes gratis con la tarjeta TuLlave personalizada. Aunque también se puede en las taquillas o puntos de recarga.

Para aquellos que tienen la tarjeta, deben dirigirse a las taquillas y pedir la activación. En los casos donde se prefiere optar por los puntos de recarga, el paso es ingresar la tarjeta, ir a la opción ‘Transacciones virtuales’, oprimir en ‘Solicitar subsidio/convenio” y confirmar los pasajes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Cayó el dólar y tocó su nivel más bajo en un mes! Así abrió hoy 2 de junio de 2026

Dian

Ojo con la DIAN: no hacer esta actualización puede cambiar su situación tributaria

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026

Otras Noticias

Astrología

"Viene una tragedia muy grande": Mhoni Vidente llamó la atención con esta predicción

La vidente envió una advertencia muy clara para un reconocido cantante. ¿Cuál fue?

Viral

De 4.000 a 4 millones: la increíble historia del “jugador más desconocido” del Mundial

Tim Payne pasó, en menos de dos semanas, de 4.000 a más de 4 millones de seguidores en Instagram. Conozca la curiosa historia.

Elecciones presidenciales 2026

“No evidenciamos situaciones irregulares”: subdirector de la MOE sobre acusaciones del presidente

Japón

Ataque de oso deja cuatro heridos en Japón: en 2025 fueron 13 las víctimas fatales

Enfermedades

Vapeadores bajo la lupa en Bogotá: alertan por aumento del consumo entre jóvenes y sus efectos en la salud