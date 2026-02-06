Anuncian que más de 740.000 personas tendrán pasajes GRATIS en Transmilenio

Con el inicio de junio, la Secretaría de Integración Social dio a conocer cómo será el nuevo ciclo de pasajes gratis para Transmilenio.

Esta iniciativa hace parte del Ingreso Mínimo Garantizado y se pone en marcha mensualmente. Los beneficiados son personas en pobreza extrema o moderada, mayores de 62 años y en condición de discapacidad que estén clasificadas en el Sisbén IV.

¿Cómo obtener pasajes gratis en Transmilenio?

Aunque, desde febrero, se amplió la cobertura para que también lo reciban la población que vive en pagadiarios, adultos mayores con dependencia funcional que hagan parte de la Comunidad del Cuidado y habitantes en condición de calle con procesos de resocialización y reintegración social vinculados al Hospedaje Social.

De acuerdo con el Distrito, con los pasajes gratis se busca ayudarlos en sus recorridos a la hora de buscar empleo, vincularse a proyectos educativos, atender sus citas médicas, entre otros trámites.

Para junio, se contó con una inversión mayor a los 11.900 millones de pesos y se busca brindarle el beneficio a más de 740 mil personas.

¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave?

El ciclo está dividido de la siguiente forma: 332 mil adultos mayores, 255 adultos mayores que hacen parte de la Comunidad del Cuidado, 160 mil personas en condición de discapacidad, 247 mil personas en condición de pobreza, 70 personas exhabitantes en condición de calle y 678 residentes en pagadiarios.

Un aspecto importante es que los beneficiarios deben activar mensualmente los pasajes gratis con la tarjeta TuLlave personalizada. Aunque también se puede en las taquillas o puntos de recarga.

Para aquellos que tienen la tarjeta, deben dirigirse a las taquillas y pedir la activación. En los casos donde se prefiere optar por los puntos de recarga, el paso es ingresar la tarjeta, ir a la opción ‘Transacciones virtuales’, oprimir en ‘Solicitar subsidio/convenio” y confirmar los pasajes.