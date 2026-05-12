Comisionado de Paz responde a la Fiscalía sobre negativa de suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a la fiscal general Luz Adriana Camargo luego de la decisión de no suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, incluido alias Chiquito Malo, en el marco de las negociaciones que avanzan con dicha organización criminal.

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En un comunicado, Patiño aseguró que la suspensión de las órdenes, incluidas aquellas con fines de extradición como es el caso de 'Chiquito Malo', "operan por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación".

Comisionado de Paz cuestiona postura de la Fiscalía

Además, cuestionó la postura del ente investigador, señalando que mediante una comunicación emitida el 20 de enero de este año, la fiscal "reconoció expresamente" que la suspensión de las órdenes "opera por mandato de la ley propia".

Patiño añadió que la Resolución 0-0142 de 2026 de la Fiscalía, conocida este 12 de mayo, interpreta de forma contraria y subordina la aplicación de la ley de paz total "a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador".

Entre otras cosas, el comisionado insistió en que la decisión de establecer una Zona de Ubicación Temporal en el marco del proceso de negociaciones es únicamente del presidente de la República, quien es el responsable de conducir la política de paz.

La paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado.

Esta fue la decisión de la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, antes del 25 de junio de 2026, que fue la fecha fijada para el traslado a las ZUT, se permitiría "ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura".

Además, Camargo indicó que la medida se mantendrá vigente hasta que "se cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".