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Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete exmiembros de ‘Comuneros del Sur’

La medida se produce pocos días después de que el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con este grupo armado.

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Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
07:40 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación anunció este 7 de septiembre de 2026 que tomó la determinación de reactivar las órdenes de captura contra siete exmiembros y representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur’.

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A través de un comunicado, indicaron que “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur”.

Los implicados habían sido beneficiarios de la suspensión en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, hace pocos días, la nueva administración nacional, bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella, dio por terminada la mesa de diálogo con el grupo armado mencionado anteriormente.

Según el documento de la Fiscalía, se reactivaron las órdenes de captura contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

Es necesario aclarar que no todas las personas incluidas en las solicitudes de la Presidencia tuvieron una nueva activación de sus órdenes de captura.

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Según la entidad, en algunos casos las órdenes ya se encontraban vigentes, mientras que en otros nunca habían sido suspendidas. Por esa razón, no era necesario reactivarlas.

Autoridades ya fueron notificadas

La decisión de la Fiscalía fue comunicada a las autoridades de Policía Judicial, que deberán implementar las medidas correspondientes dentro de sus competencias.

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