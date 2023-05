Fiscalía recogió material de análisis en su inspección a la Presidencia

La Fiscalía General de la Nación llegó hasta la Casa de Nariño con la intención de recoger material que permita investigar el robo que sufrió la jefe de Gabinete Laura Sarabia y las pruebas a las que la exniñera de la funcionaria asegura fue sometida.

Un grupo de investigadores de la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos fue el encargado de llegar hasta el edificio Galán, en la Unidad de Poligrafía del Palacio.

Dicha inspección tuvo una duración cercana a las 12 horas en la Casa de Nariño. Todo en medio del escándalo en torno al robo en la casa de la jefe de Gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia y la prueba a la que la exniñera de la funcionaria fue sometida.

Entre los materiales que encontraron los funcionarios del CTI están los videos de cámaras de seguridad, registros de las minutas de entrada y tomaron una copia espejo de la declaración juramentada de la exempleada de Sarabia.

El objetivo de los agentes es recaudar todo el material posible que permita soportar la denuncia que realizó Marelbys Meza, exniñera de la casa de Laura Sarabia y quien aseguró que fue trasladada desde su casa hasta las oficinas de poligrafía de Palacio y allí se sintió “secuestrada”. Todo esto en un carro oficial y en contra de su voluntad.

Presidente Petro se pronunció

Desde Brasil, donde participa en la cumbre de países suramericanos, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el procedimiento, luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciara que había designado a un fiscal delegado para que adelante la investigación.

“Él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema, pero yo le he solicitado un informe para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se ha cometido en Colombia y hasta el día de hoy no lo he recibido”, fueron las palabras del mandatario.

Sobre las 3:00 a.m. de hoy terminó la inspección de la Fiscalía en Casa de Nariño por caso Laura Sarabia. Los agentes revisaron cámaras de seguridad, minutas y tomaron una copia espejo de la declaración juramentada de la exempleada de Sarabia. pic.twitter.com/X1clQdapKY — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 31, 2023

En los próximos días la Fiscalía llamaría a interrogatorio a varias personas involucradas en este caso que involucra a la mujer más cercana al presidente, la dueña de su agenda y quien tiene relación directa con el mandatario: Laura Sarabia.