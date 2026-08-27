CANAL RCN
Colombia Video

No aceptó cargos el primer capturado por el “equivocado” crimen del empresario Gustavo Aponte

La Fiscalía imputó por homicidio agravado al motociclista que hizo parte del ataque sicarial contra el dueño de Arroz Sonora.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía avanza en el esclarecimiento del ataque sicarial en el que le quitaron la vida a un empresario del sector arrocero y a su escolta el pasado 11 de febrero en el exclusivo sector de La Cabrera, norte de Bogotá, al salir de un reconocido gimnasio de la ciudad.

Primer capturado por el crimen del empresario Gustavo Aponte al salir de un gimnasio en Bogotá
RELACIONADO

Primer capturado por el crimen del empresario Gustavo Aponte al salir de un gimnasio en Bogotá

En las últimas horas, tras confirmarse la captura del primer implicado, la Fiscalía imputó formalmente cargos por el crimen del empresario al hombre que conducía la motocicleta en la que se movilizó el autor material del doble homicidio.

La investigación reveló que el homicidio habría estado dirigido a otra persona y se habría atacado a la víctima equivocada.

Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave
RELACIONADO

Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave

Capturaron e imputaron a uno de los asesinos de Gustavo Aponte

El procesado, identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, fue capturado en Villavicencio, Meta, a través de una operación conjunta con la Policía Nacional.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Llanos Paternina habría sido el encargado de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística.

Las evidencias indican que recorrió a bordo de una motocicleta el lugar donde se perpetró el crimen, ubicado en inmediaciones de un gimnasio en la localidad de Chapinero.

Por su presunta participación en el crimen, fue imputado por homicidio agravado, y por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“¿Por qué me lo mataron?”: desgarradoras palabras de los padres de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá
RELACIONADO

“¿Por qué me lo mataron?”: desgarradoras palabras de los padres de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá

Primer capturado por el crimen de Gustavo Aponte se declaró inocente

En la audiencia de imputación, el presunto implicado en el caso no aceptó los cargos durante la audiencia.

La diligencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará la próxima semana para determinar si irá o no a la cárcel.

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá
RELACIONADO

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz durante este viernes 28 de agosto

Disidencias de las Farc

Ataque militar aéreo en Guaviare habría dado de baja a ocho guerrilleros de alias Calarcá

Cesar

Grave ataque contra batallón en Pelaya, Cesar: lanzaron más de 40 granadas

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios se tomó Villavicencio y venció 2-0 a Llaneros: vea los goles

Millonarios ganó en Villavicencio y se metió en la pelea por el liderato: vea las anotaciones.

Asia

Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre

Esta posibilidad mantiene en máxima tensión a las comunidades y a los equipos de rescate.

Tecnología

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Artistas

Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto