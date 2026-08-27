No aceptó cargos el primer capturado por el “equivocado” crimen del empresario Gustavo Aponte

La Fiscalía avanza en el esclarecimiento del ataque sicarial en el que le quitaron la vida a un empresario del sector arrocero y a su escolta el pasado 11 de febrero en el exclusivo sector de La Cabrera, norte de Bogotá, al salir de un reconocido gimnasio de la ciudad.

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En las últimas horas, tras confirmarse la captura del primer implicado, la Fiscalía imputó formalmente cargos por el crimen del empresario al hombre que conducía la motocicleta en la que se movilizó el autor material del doble homicidio.

La investigación reveló que el homicidio habría estado dirigido a otra persona y se habría atacado a la víctima equivocada.

Capturaron e imputaron a uno de los asesinos de Gustavo Aponte

El procesado, identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, fue capturado en Villavicencio, Meta, a través de una operación conjunta con la Policía Nacional.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Llanos Paternina habría sido el encargado de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística.

Las evidencias indican que recorrió a bordo de una motocicleta el lugar donde se perpetró el crimen, ubicado en inmediaciones de un gimnasio en la localidad de Chapinero.

Por su presunta participación en el crimen, fue imputado por homicidio agravado, y por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En la audiencia de imputación, el presunto implicado en el caso no aceptó los cargos durante la audiencia.

La diligencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará la próxima semana para determinar si irá o no a la cárcel.