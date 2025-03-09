Alcalde de Palestina, Huila, será investigado por presuntos actos de violencia contra su esposa

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, por presuntos actos de violencia física, verbal, psicológica y económica en contra de su esposa.

Formulan cargos contra alcalde de Palestina por violencia intrafamiliar

Según el documento compartido por el organismo de control, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre febrero y julio de 2024, tanto en la residencia del mandatario como en su despacho oficial.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, el alcalde no solo habría ejercido violencia en el ámbito familiar, sino que presuntamente utilizó su investidura para intimidar y humillar a su compañera permanente, con el fin de mantener control sobre ella.

Esta situación habría generado un ambiente de miedo y zozobra, obligando a la víctima a desplazarse hasta la Casa de la Mujer en Bogotá para recibir atención especializada.

El ente disciplinario señaló que este comportamiento sería incompatible con la investidura de un servidor público, más aún tratándose de la máxima autoridad de un municipio.

En su pronunciamiento, la Procuraduría recordó que se espera de un alcalde un trato ejemplar, rechazo absoluto a la violencia basada en género y un compromiso ético que refleje los valores que debe promover como figura pública.

Alcalde de Palestina enfrenta cargos por violencia contra su esposa

Por estos hechos, la conducta del mandatario local fue calificada de manera preliminar como una falta gravísima a título de dolo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias severas en caso de confirmarse su responsabilidad.

El proceso disciplinario continúa en curso y será la Procuraduría la que determine las consecuencias legales y administrativas frente al caso.

“Para el Órgano de Control, el aparente comportamiento del alcalde está en contravía de lo que se espera de un servidor público y máxima autoridad de un municipio, quien debe observar un trato ejemplar y rechazar toda forma de violencia basada en género, tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia familiar y que sus valores éticos y principios morales estén en armonía con los que defiende como alcalde, pues es una figura con responsabilidad pública”, indicó la Procuraduría.