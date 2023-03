Fotos: la celda en la que será recluida Aida Merlano en El Buen Pastor

Noticias RCN conoció en primicia las imágenes de la celda que fue preparada para la excongresista Aida Merlano, quien fue deportada desde Venezuela en la madrugada de este 10 de marzo.

Merlano, condenada por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte y tráfico iiegal de armas, permanecerá presa en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en el pabellón 9 de alta seguridad para funcionarias públicas.

Cabe recordar que Merlano estuvo recluida en este mismo patio hace tres años, antes de fugarse mientras era custodiada por guardias del Inpec a una supuesta cita odontológica en un consultorio ubicado en el norte e Bogotá.

La noticia del la llegada de la excongresista al país fue controversial, sobre todo al verla descender del avión que la traía de Venezuela sin esposas. Además, fue fotografiada con los funcionarios de Migración antes de dar una rueda de prensa en la que agradeció a los gobiernos de Petro y Maduro por "agilizar su deportación".

Posteriormente, fue conducida a instalaciones de la Dijín en donde le practicaron los exámenes médicos correspondientes para su posterior reseña.

La celda de Merlano

A la altura de las 7:47 p. m. de este 10 de marzo, Merlano fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en donde deberá cumplir las condenas proferidas con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia.

Le puede interesar: Las imágenes de la llegada de Aida Merlano a El Buen Pastor

La llegada de Merlano a Colombia

La excongresista Aida Merlano arribó a Bogotá en horas de la tarde de este viernes 10 de marzo y rindió declaraciones tras su llegada al aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue custodiada por un enorme grupo de uniformados de la Policía Nacional y la Interpol.

La mujer q,ue escapó de la justicia colombiana en octubre de 2019 y permaneció capturada en Venezuela desde entonces, habló de sus prioridades y aseguró que demostrará su supuesta inocencia por “montajes que le hizo un clan político mafioso de la costa Caribe”.

Yo tengo prioridad hacerles frente a todos los procesos en mi contra. Darle la cara a la justicia. Para responder de los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente. Soy inocente

Merlano le solicitó al Gobierno Nacional que proteja a su familia de supuestas amenazas que han recibido y aseguró que nunca escapó, sino que se protegió de las amenazas en territorio venezolano: “Yo nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país. Me fui a Venezuela a prepararme y preparar mis pruebas. Para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que se les entregó a la Fiscalía. Espero que se haga pronta justicia”.