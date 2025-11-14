CANAL RCN
Fractura en la Fuerza de las Regiones: Héctor Olimpo sale de la coalición

Este viernes se confirmó la salida del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, quien fue excluido de la coalición.

noviembre 14 de 2025
09:42 p. m.
El anuncio lo hicieron Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, junto con el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, asegurando que se mantendrán los acuerdos pactados en el proyecto político.

El mensaje de Héctor Olimpo

La reacción de Olimpo no tardó en llegar. A través de un trino en la red X, dejó ver los desencuentros con sus antiguos aliados:

"Voy aterrizando en Barranquilla, el vuelo tuvo un atraso, y me entero de mi exclusión de la Fuerza de las Regiones. Espero que la exclusión del Caribe de este proyecto realmente contribuya a su fortaleza. Recuerdo lo que decían mis amigos del colegio: ‘El que se fue para Barranquilla, perdió su silla’… Buen viento y buena mar."

La respuesta de la coalición

Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta e integrante de la Fuerza de las Regiones, respondió públicamente:

"Héctor Olimpo da un paso al costado, le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino, pero nosotros hemos los acuerdos que habíamos hecho con el país. Aquí está la Fuerza de las Regiones. Seguimos en la tarea construyendo y mostrándonos como una alternativa para Colombia."

Con estas declaraciones, la coalición intenta proyectar unidad pese a la salida de uno de sus miembros más visibles en la región Caribe. La exclusión de Olimpo abre interrogantes sobre la cohesión interna y el futuro de este bloque político que busca posicionarse de cara a las elecciones de 2026.

