Elecciones 2026: Iván Duque se suma a la estrategia de unidad de la derecha

Arrancan los movimientos políticos electorales de los expresidentes para las elecciones de 2026. Unos muy visibles y otros más bien silenciosos, pero todos muy activos.

Hace unos días se conoció la foto de Álvaro Uribe y César Gaviria, en una reunión prácticamente pública que marcó un gesto de unidad.

Ahora, las coordenadas apuntan a otro exmandatario que también busca sumarse a esos aires de acercamiento entre la derecha y la centro-derecha: Iván Duque.

Reuniones clave de Iván Duque de cara al 2026

Fuentes políticas confirman que el expresidente Duque ha sostenido múltiples encuentros en los últimos días.

Una semana antes de la reunión entre Uribe y Gaviria, Duque se reunió en Bogotá con el exmandatario liberal en su residencia. También ha conversado con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aún define si será candidato, pero mantiene el control de Cambio Radical.

Además, Duque ha tenido acercamientos con los precandidatos Efraín Cepeda, Enrique Peña Lozada, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Felipe Córdoba y Daniel Palacios, en un escenario donde las alianzas y equipos electorales empiezan a configurarse.

Alianzas en construcción y un nombre clave

Desde la campaña del exministro Juan Carlos Pinzón se anunció una alianza con el exembajador Jairo Clopatowski. En las últimas horas, Pinzón también se reunió con el excongresista Rodrigo Lara, con quien busca consolidar otro acuerdo político.

Pero la atención se centra en la designación de un cargo estratégico: el jefe de debate. De muy buena fuente se asegura que ese rol recaería en José Obdulio Gaviria.

Su presencia, hasta ahora detrás de escena, fue decisiva para tender puentes con Álvaro Uribe y promover la candidatura dentro del Centro Democrático. Ponerlo en un cargo tan visible sería, prácticamente, sellar la alianza entre ambos sectores.