CANAL RCN
Colombia Video

Elecciones 2026: Iván Duque se suma a la estrategia de unidad de la derecha

Una semana antes de la reunión entre Álvaro Uribe y César Gaviria, Iván Duque se reunió en Bogotá con el exmandatario liberal.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Arrancan los movimientos políticos electorales de los expresidentes para las elecciones de 2026. Unos muy visibles y otros más bien silenciosos, pero todos muy activos.

Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático
RELACIONADO

Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

Hace unos días se conoció la foto de Álvaro Uribe y César Gaviria, en una reunión prácticamente pública que marcó un gesto de unidad.

Ahora, las coordenadas apuntan a otro exmandatario que también busca sumarse a esos aires de acercamiento entre la derecha y la centro-derecha: Iván Duque.

Reuniones clave de Iván Duque de cara al 2026

Fuentes políticas confirman que el expresidente Duque ha sostenido múltiples encuentros en los últimos días.

Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026
RELACIONADO

Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026

Una semana antes de la reunión entre Uribe y Gaviria, Duque se reunió en Bogotá con el exmandatario liberal en su residencia. También ha conversado con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aún define si será candidato, pero mantiene el control de Cambio Radical.

Además, Duque ha tenido acercamientos con los precandidatos Efraín Cepeda, Enrique Peña Lozada, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Felipe Córdoba y Daniel Palacios, en un escenario donde las alianzas y equipos electorales empiezan a configurarse.

Marta Lucía Ramírez evalúa regresar al ruedo político: dos partidos la invitan como precandidata
RELACIONADO

Marta Lucía Ramírez evalúa regresar al ruedo político: dos partidos la invitan como precandidata

Alianzas en construcción y un nombre clave

Desde la campaña del exministro Juan Carlos Pinzón se anunció una alianza con el exembajador Jairo Clopatowski. En las últimas horas, Pinzón también se reunió con el excongresista Rodrigo Lara, con quien busca consolidar otro acuerdo político.

Pero la atención se centra en la designación de un cargo estratégico: el jefe de debate. De muy buena fuente se asegura que ese rol recaería en José Obdulio Gaviria.

Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño
RELACIONADO

Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño

Su presencia, hasta ahora detrás de escena, fue decisiva para tender puentes con Álvaro Uribe y promover la candidatura dentro del Centro Democrático. Ponerlo en un cargo tan visible sería, prácticamente, sellar la alianza entre ambos sectores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno

Santander

Explosión en mina ilegal de Santander deja dos muertos y un herido en La Landázuri

Inteligencia Artificial

Padre 'Chucho' denuncia estafa digital: usan su imagen para vender falsos “medicamentos milagrosos”

Otras Noticias

Bogotá

¿Cuáles son las zonas más seguras de Bogotá? Esto señaló la IA

Los sectores de Salitre, Normandía y Modelia suelen destacarse por su tranquilidad y servicios.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 14 de noviembre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 14 de noviembre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Selección Colombia

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente