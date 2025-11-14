Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026

A través de la Resolución 14328, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó este viernes 14 de noviembre, que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle no podrá aspirar a la Presidencia en las elecciones del 2026.

La entidad negó la apelación de Quintero que pretendía inscribirse por medio de firmas, argumentando que su renuncia a la consulta del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre, fue extemporánea y no se notificó de manera formal. Por tanto, se encuentra inhabilitado, bajo cualquier mecanismo, de participar.

¿Qué respondió Daniel Quintero?

A través de su cuenta de X, el exalcalde de Medellín anunció que interpondrá una tutela en contra de la Registraduría por la negativa a su apelación.

Durante más de tres semanas, la Registraduría no solo dilató el proceso, nos quitó tiempo para recoger firmas, sino que convirtió la consulta en un Frankenstein.

Agregó que la candidatura de Iván Cepeda también está "en riesgo", y agregó que su renuncia a la consulta del Pacto fue producto del "desorden y los intentos del CNE y la Registraduría por torpedear el proceso".

Finalmente, Quintero dijo que insistirá en su candidatura para aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2026.