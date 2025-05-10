Francisco Barbosa renuncia a su candidatura presidencial y pide unidad en la derecha

El exfiscal general Francisco Barbosa confirmó este 5 de octubre de 2025 que renuncia a su candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

La decisión, según explicó en entrevista con la cadena radial Blu, obedece a dos motivos principales: la falta de garantías de seguridad para realizar campaña en el país y la necesidad de unificar las candidaturas de derecha y centro derecha frente al actual proyecto político del Gobierno.

Barbosa, quien dirigió la Fiscalía General de la Nación entre 2020 y 2024, aseguró que nunca pudo iniciar recorridos en territorio debido al riesgo que enfrenta por las decisiones que tomó durante su gestión. Recordó que tras el atentado contra el exprecandidato Miguel Uribe Turbay, solicitó un refuerzo en su esquema de seguridad, pero no recibió una respuesta adecuada.

“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada. Desde el Gobierno no tuve ninguna respuesta en seguridad; ni mi familia ni yo tenemos garantías para hacer política”, declaró el exfiscal.

Barbosa pide una candidatura unificada en la derecha

Además de los riesgos personales, Barbosa argumentó que su retiro busca evitar la dispersión política dentro de los sectores de derecha, que, según él, solo favorece a la izquierda. En su concepto, es necesario construir una candidatura única que permita enfrentar con fuerza las elecciones de 2026.

“Se necesita evitar la dispersión de candidatos en torno a un proyecto que derrote lo que representa Gustavo Petro. La izquierda se está uniendo y la derecha tiene que enviar mensajes de unión ya”, expresó.

El exfiscal propuso que, una vez se conozcan las encuestas de noviembre, los aspirantes que no superen el 2 % de intención de voto se retiren y se sumen a las opciones con mayor posibilidad de crecimiento.

Barbosa también criticó la proliferación de candidaturas sin experiencia política o administrativa, lo que, a su juicio, debilita las opciones de poder del sector.

Finalmente, el exfiscal aclaró que su retiro no significa apartarse completamente del escenario político. Dijo que asumirá un rol de mediador para promover una coalición que unifique las fuerzas de la derecha y el centro derecha, con el objetivo de evitar una nueva división electoral.

“Mi interés no es personal, sino contribuir a que la derecha actúe con sentido de realidad y coordinación”, concluyó Barbosa.