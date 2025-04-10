CANAL RCN
Acusan a alias El Veneco, cómplice que habría dado el arma y facilitado el vehículo en el crimen de Miguel Uribe

Carlos Eduardo Mora González es señalado de participar en la logística del asesinato.

Atención | Menor de 17 años vinculado al atentado contra Miguel Uribe se entregó a la Fiscalía
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
11:44 a. m.
Siguen saliendo puntas en el proceso judicial por el asesinato del senador y aspirante a la Presidencia, Miguel Uribe, ultimado en medio de un ataque en Bogotá.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra uno de los señalados integrantes de la estructura criminal que habría planeado y ejecutado el atentado.

¿Quién es alias El Veneco y cuál fue su papel en el caso de Miguel Uribe?

El procesado es Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, a quien la Fiscalía le atribuye un papel clave en la ejecución logística del magnicidio.

De acuerdo con las investigaciones, habría sido el encargado de reconocer el sitio exacto donde se perpetró el crimen y de poner a disposición un vehículo que sirvió para transportar a otros implicados, movilizar a quienes participaron directamente y facilitar la entrega del arma de fuego al menor de edad que disparó contra Uribe.

Según el ente investigador, a él se le habría ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos como pago por su participación en el plan criminal.

Fiscalía radica escrito de acusación contra alias El Veneco

Estos elementos llevaron a la Fiscalía a radicar en su contra una acusación formal por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

La audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que defina el juez penal de conocimiento que resulte asignado al caso, donde se conocerá la línea de defensa del señalado implicado y se avanzará hacia el juicio en el que se establecerán sus responsabilidades penales.

