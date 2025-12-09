VIDEO | Así se impidió que ladrones cometieran millonario fleteo en Bogotá

En las últimas horas, la Policía evitó que ocurriera un caso de fleteo. La víctima de este suceso fue una mujer que acudió a una sede bancaria para retirar $10 millones de pesos. Sin embargo, sujetos motorizados le robaron el dinero tras quitarle el bolso.

Los uniformados estaban esperando el cambio de semáforo, cuando la mujer se les acercó para avisarles que hace pocos minutos la habían robado.

Ladrones querían robar 10 millones de pesos

La víctima señaló a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los policías comenzaron una persecución, en la que los delincuentes sacaron un arma e intentaron acabar con la vida de los patrulleros.

Tras aproximadamente seis minutos, los ladrones pudieron ser capturados y ningún uniformado resultó herido. Aunque, los policías tuvieron que usar sus armas para neutralizarlos. La buena noticia es que el dinero pudo ser devuelto.

El Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional, herramienta de la Policía, apunta que hasta julio, en este año se habían presentado 75.520 hurtos a personas. Este crimen se mantuvo relativamente igual que en el mismo periodo del año pasado cuando hubo 75.454 (el incremento de casos no alcanzó a superar el 1%).

¿Cuántos hurtos a personas ocurren en Bogotá?

Durante los siete meses de 2025, 55.9% de las víctimas fueron hombres, mientras que el 44.1% correspondieron a mujeres. Además, las cifras indican que los periodos más peligrosos fueron las noches, especialmente las de los sábados.

Frente a los crímenes en los que hubo armas u otros objetos, esto reveló el sistema: 13.725 fueron con armas blancas, 6.349 con armas de fuego y 1.068 con elementos contundentes.

Con respecto a los grupos poblacionales, esto arrojó la data: infancia (165 casos), adolescencia (1.155 casos), adultez (67.302 casos) y vejez (5.913 casos). Por último, las localidades con más hechos reportados fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.