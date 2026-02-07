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Portugal vs. Croacia, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

¡Descubra dónde puede seguir todas las emociones de este partidazo de los dieciseisavos de la Copa del Mundo!

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
12:06 p. m.
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Portugal y Croacia jugarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El partido será a partir de las 6:00 de la tarde, en el Estadio Toronto, que está acondicionado para recibir a un poco más de 45.000 espectadores.

¿En dónde se puede ver EN VIVO el partido entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y Croacia podrá seguirse en la señal principal del Canal RCN, a partir de las 5:30 de la tarde.

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Sin embargo, en caso de que usted no se encuentre en su casa, también tiene la oportunidad de visualizar el partido en la App del Canal RCN.

¿Cómo llega Portugal al partido vs. Croacia por los dieciseisavos del Mundial 2026?

Portugal hizo parte del grupo K de la Copa del Mundo y quedó en la segunda posición.

Los 'lusos' debutaron vs. República Democrática del Congo y empataron 1-1. Joao Neves abrió el marcador al minuto 6 y Yoane Wissa lo empató al 45+5.

En la segunda fecha, Portugal obtuvo los tres puntos al golear 5-0 a Uzbekistán con celebraciones de Cristiano Ronaldo (6' y 39'), Nuno Mendes (17'), Nematov en contra (60') y Rafael Leao (87').

Además, en la tercera fecha, los portugueses empataron 0-0 con la Selección Colombia.

¿Cómo llega Croacia al partido vs. Portugal por el Mundial 2026?

Croacia estuvo en el grupo L y también quedó en la segunda posición, aunque sumó un punto más que Portugal.

El seleccionado croata debutó perdiendo 4-2 vs. Inglaterra. Los goles de los dirigidos por Tuchel fueron de Harry Kane (12' y 42'), Jude Bellingham (47') y Marcus Rashford (85'), mientras que los descuentos los anotaron Baturina (36') y Musa (45+5').

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En el segundo partido, Croacia venció 1-0 a Panamá con un gol de Budimir al minuto 54.

Y, en el cierre del grupo L, los dirigidos por Zlatko Dalić se impusieron 2-1 vs. Ghana con anotaciones de Sucic (31') y Vlasic (83').

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