Fuerte ataque armado contra una familia en la vía Panamericana, en Cauca

Un caso de inseguridad se registró en la carretera Panamericana, en la zona rural del municipio de Mercaderes, sur del Cauca.

Así ocurrieron los hechos sobre la familia interceptada

La familia, que se dirigía hacia la ciudad de Pasto, fue interceptada por hombres armados en un retén ilegal. El conductor decidió no detenerse y los delincuentes se fueron contra el vehículo.

Como resultado del ataque, tres adultos y una niña, de dos años, resultaron gravemente heridos. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el suceso.

Estado de las víctimas en la vía Panamericana

Hanier Agudelo, jefe de gestión clínica del Hospital San José de Popayán, informó que una de las mayores de edad se encuentra en cuidados intensivos, en monitoria clínica y en observación a la espera de su evolución.

"Una paciente menor de edad y una adulta presentan dos heridas por arma de fuego en la cabeza cada una. La situación de ambas es de pronóstico reservado..La menor de 2 años se encuentra una condición crítica, ha sido intervenida por el equipo de neurocirugía y está en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en el momento con un pronóstico muy reservado".

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de las personas que fueron gravemente heridos en la vía Panamericana en Cauca.