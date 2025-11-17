CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte ataque armado contra una familia en la vía Panamericana, en Cauca

El ataque dejó a tres adultos y a una bebé gravemente heridos.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un caso de inseguridad se registró en la carretera Panamericana, en la zona rural del municipio de Mercaderes, sur del Cauca.

VIDEO | Presunto retén ilegal de disidencias en la vía Panamericana: dispararon contra llantas de camiones
RELACIONADO

VIDEO | Presunto retén ilegal de disidencias en la vía Panamericana: dispararon contra llantas de camiones

Así ocurrieron los hechos sobre la familia interceptada

La familia, que se dirigía hacia la ciudad de Pasto, fue interceptada por hombres armados en un retén ilegal. El conductor decidió no detenerse y los delincuentes se fueron contra el vehículo.

Como resultado del ataque, tres adultos y una niña, de dos años, resultaron gravemente heridos. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el suceso.

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos
RELACIONADO

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Estado de las víctimas en la vía Panamericana

Hanier Agudelo, jefe de gestión clínica del Hospital San José de Popayán, informó que una de las mayores de edad se encuentra en cuidados intensivos, en monitoria clínica y en observación a la espera de su evolución.

"Una paciente menor de edad y una adulta presentan dos heridas por arma de fuego en la cabeza cada una. La situación de ambas es de pronóstico reservado..La menor de 2 años se encuentra una condición crítica, ha sido intervenida por el equipo de neurocirugía y está en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en el momento con un pronóstico muy reservado".

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de las personas que fueron gravemente heridos en la vía Panamericana en Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fuerzas Militares

Justicia Penal Militar abre investigación por bombardeo de las Fuerzas Militares

Secretaria de Movilidad

Plan retorno del 17 de noviembre: medidas, horarios y restricciones

Fenómenos naturales

Fuego y Lodo: Armero, 40 años después de la avalancha que marcó a Colombia

Otras Noticias

Artistas

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas

El artista no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió todo. Esto es lo que han reportado las autoridades.

Artistas

Murió reconocida e icónica cantante: presuntamente habría sido asesinada

Las autoridades están investigando lo sucedido como un presunto asesinato. ¿Qué habría sucedido?

Mundial de fútbol

¡Remezón! Importante selección quedó eliminada del Mundial 2026

Cuidado personal

Primeras heces de los recién nacidos podrían revelar detalles de su salud en el futuro

Finanzas personales

¿Otra vez sin plata en diciembre? La psicología explica por qué te pasa