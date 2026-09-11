CANAL RCN
Colombia Video

Así fue como el alcalde de Cali, Alejando Eder, sobrevivió al ataque a las Torres Gemelas 11-S

Un retraso en el metro le salvó la vida al alcalde. Una de las torres cayó sobre el edificio en el que trabajaba.

Yhonay Díaz

septiembre 11 de 2026
08:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, compartió su testimonio como sobreviviente de aquella tragedia que cambió el rumbo de su vida.

“Es un honor”: alcalde Alejandro Eder celebra que Cali pueda ser el sitio de la posesión presidencial
RELACIONADO

“Es un honor”: alcalde Alejandro Eder celebra que Cali pueda ser el sitio de la posesión presidencial

Eder trabajaba frente a las Torres Gemelas en Nueva York y un retraso en el metro lo salvó de estar en la zona cero en el momento del impacto.

Yo trabajaba al frente de las Torres Gemelas y yo estaba en el tren rumbo a la Torre Sur, que era donde yo me bajaba, que fue la primera en colapsar.

Atentado con explosivos en Cali: alcalde Eder pide mayor apoyo del Gobierno Nacional
RELACIONADO

Atentado con explosivos en Cali: alcalde Eder pide mayor apoyo del Gobierno Nacional

El retraso que le salvó la vida al alcalde de Cali el 11-S

En ese momento, Eder se encontraba a dos estaciones de su destino, en la calle 14, cuando a las 8:45 de la mañana el primer avión impactó contra las torres. "Paran el tren, no nos dicen por qué, como suele pasar en Nueva York”.

Preocupado por llegar tarde a una reunión programada para las 9:00 de la mañana, Eder salió del metro y caminó por la Quinta Avenida.

Cuando salí del tren vi las dos torres quemándose. Al preguntar a una señora qué había pasado, me dijo que un avión de American Airlines se había estrellado contra los edificios (…) dije, esta mujer está loca, voy a llegar tarde a mi reunión y seguí caminando hacia las torres.

“No nos vamos a doblegar”: alcalde Alejandro Eder frente a amenazas, tras atentado en Cali
RELACIONADO

“No nos vamos a doblegar”: alcalde Alejandro Eder frente a amenazas, tras atentado en Cali

El edificio en el que trabajaba el alcalde Alejandro Eder quedó sepultado por las Torres Gemelas

Sin comprender la magnitud del evento, Eder se dirigió hacia su lugar de trabajo. En aquella época no había celulares con cámaras, por lo que entró a una farmacia, compró una cámara desechable y comenzó a fotografiar el incendio en las torres.

Minutos después presenció el colapso de la primera torre. "Colapsa encima del edificio donde yo trabajaba (…) Me acuerdo pensar, si acabamos y todo el mundo con la que yo trabajaba".

Afortunadamente, ninguno de sus compañeros perdió la vida. "Duré hasta la medianoche sin poder comunicarme con nadie, ni siquiera con mi familia. No había celulares, el celular no servía, no había internet en el teléfono”.

"Ese día yo pensé, tenía 29 años y me di cuenta que la vida es demasiado corta para uno no hacer lo que le pide el corazón". Solo dos días después, el 13 de septiembre, Eder presentó su renuncia como banquero.

"Mi jefe me dijo, pinche Eder, ¿cómo te vas a ir, güey? No tenemos edificio, no tenemos nada", se quedó unos meses más y regresó a Colombia en abril de 2002.

Atentado de las Torres Gemelas: ¿Quiénes estuvieron detrás del crimen que cambió la historia?
RELACIONADO

Atentado de las Torres Gemelas: ¿Quiénes estuvieron detrás del crimen que cambió la historia?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Perrito cayó de un sexto piso en Bogotá: IDPYBA hace llamado para prevenir accidentes

Gustavo Petro

Gustavo Petro y Claudia López sellan alianza política de cara a elecciones regionales de 2027

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia admite pantallazos de WhatsApp como prueba en procesos laborales

Otras Noticias

Atlético Nacional

'Partido de la amistad eterna': Nacional y Chapecoense jugarán partido en homenaje a 10 años de la tragedia

10 años después de la tragedia sufrida por el club brasilero, volverán a jugar para honrar a los fallecidos.

Emprendimiento

Alcaldía de Bogotá abrió convocatoria dirigida a productores de cerveza artesanal

El programa busca ofrecer capacitación a quienes desean ser parte de este sector empresarial en la capital.

Artistas

Greeicy transforma su música al interpretar varios de sus éxitos en versión sinfónica

África

Incendio en colegio de la República Democrática del Congo deja 26 niños muertos

EPS

En Antioquia 40 hospitales cerrarán los servicios no urgentes a afilados de EPS Coosalud