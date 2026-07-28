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¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 28 de julio de 2026! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano ya precisó los municipios más cercanos a los epicentros. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 28 de 2026
01:20 p. m.
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Este martes 28 de julio de 2026 se han reportado más de diez temblores en el país.

¿Dónde se han alcanzado a sentir? ¿Cuáles han sido sus profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 28 de julio de 2026

  • 12:20 a.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Becerril (Cesar), a 23 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 34 de Agustín Codazzi (Cesar).

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Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 28 de julio de 2026

  • 1:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 1:23 a.m.

Epicentro: Caicedo, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Caicedo (Antioquia), a 16 de Anzá (Antioquia) y a 18 de Urrao (Antioquia).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 1:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 3:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 3:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

  • 4:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 9:38 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 36 de Pelaya (Cesar) y a 37 de El Carmen (Norte de Santander).

  • 9:52 a.m.

Epicentro: Baraya, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Baraya (Huila), a 15 de Tello (Huila) y a 26 de Villavieja (Huila).

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  • 9:52 a.m.

Epicentro: Baraya, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Baraya (Huila), a 14 de Tello (Huila) y a 25 de Villavieja (Huila).

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