Fuerzas Militares adelantan bombardeo contra disidencias de 'Iván Mordisco' en Arauca

El presidente Gustavo Petro informó que autorizó un bombardeo contra las disidencias de las Farc al manos de 'Iván Mordisco' en el departamento de Arauca.

"Ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca, Arauca más, limítrofes con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil", señaló el mandatario.

A su vez, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que la operación que se adelanta este jueves 13 de noviembre es "contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca".

Agregó que el bombardeo de alta precisión busca neutralizar las amenazas que existen en la zona contra la población civil.

El propósito de afectar al Comando Conjunto Oriente

El almirante, Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, a través de su cuenta de X, aseguró que la operación es decisiva y cumple con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.

"En este momento, nuestras tropas maniobran en el área de operaciones con el propósito de afectar de manera contundente las estructuras del llamado “Comando Conjunto Oriente”, responsables de secuestros, extorsión, reclutamiento de menores y el constreñimiento violento de la población civil".

Puntualizó en que la ofensiva continuará hasta neutralizar al cabecilla y desarticular esa estructura.