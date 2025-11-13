CANAL RCN
Colombia

Fuerzas Militares adelantan bombardeo contra disidencias de 'Iván Mordisco' en Arauca

El presidente Gustavo Petro confirmó que la operación s

Disidencias
Foto Archivo AFP

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
02:08 p. m.
El presidente Gustavo Petro informó que autorizó un bombardeo contra las disidencias de las Farc al manos de 'Iván Mordisco' en el departamento de Arauca.

"Ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca, Arauca más, limítrofes con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil", señaló el mandatario.

¿Por qué el Gobierno solo bombardea a las disidencias de Iván Mordisco y no a los otros grupos armados?
A su vez, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que la operación que se adelanta este jueves 13 de noviembre es "contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca".

Agregó que el bombardeo de alta precisión busca neutralizar las amenazas que existen en la zona contra la población civil.

El propósito de afectar al Comando Conjunto Oriente

El almirante, Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, a través de su cuenta de X, aseguró que la operación es decisiva y cumple con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.

"En este momento, nuestras tropas maniobran en el área de operaciones con el propósito de afectar de manera contundente las estructuras del llamado “Comando Conjunto Oriente”, responsables de secuestros, extorsión, reclutamiento de menores y el constreñimiento violento de la población civil".

¿A qué se debe la letal operación que dejó a 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ neutralizados en Guaviare?
Puntualizó en que la ofensiva continuará hasta neutralizar al cabecilla y desarticular esa estructura.

