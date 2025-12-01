¿Por qué el Gobierno solo bombardea a las disidencias de Iván Mordisco y no a los otros grupos armados?

El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas que retomó los bombardeos en contra de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

El Ejército reveló que en la operación militar, realizada en zona rural de Calamar, Guaviare, murieron 19 integrantes de esa estructura, mientras que varios menores de edad fueron recuperados por la Fuerza Aérea durante los operativos.

Esta decisión marca un giro dentro de la política de seguridad y defensa del país, especialmente bajo el enfoque de la llamada “paz total”, impulsada por el actual Gobierno.

¿Qué implica la retoma de los bombardeos contra las disidencias?

El profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), señaló que la medida representa un cambio de rumbo en el manejo militar del conflicto con las disidencias.

Según explicó, el uso de la fuerza aérea contra la estructura de Mordisco muestra una decisión clara del Ejecutivo de actuar contra este grupo, pero también plantea interrogantes sobre la coherencia en la aplicación de la fuerza estatal.

“Es un cambio significativo en términos de utilizar la fuerza militar contra este grupo armado", afirmó.

Desde comienzos de 2024, cuando se rompieron los diálogos con esa facción, el presidente ya había indicado la necesidad de perseguirlos tanto en el Cauca como en el Guaviare. Lo que llama la atención es por qué se usa la fuerza solo contra esta estructura y no contra otras que también están en conflicto con ella.

El académico explicó que esta diferencia en el uso de la fuerza genera una asimetría que podría tener consecuencias en el equilibrio de poder entre los grupos armados ilegales.

Aquí hay una asimetría. Lo que preocupa muchísimo es cómo puede llegar a terminar siendo favorecida alguna otra facción o agrupación involucrada en el narcotráfico cuando solamente se ataca a una de ellas.

¿Por qué solo bombardean a las disidencias y no a los otros grupos armados?

Restrepo insistió en que, si bien es legítimo emplear el poder militar frente a quienes amenazan a la población civil o a las fuerzas del Estado, debe existir una aplicación equitativa frente a todos los actores armados, incluyendo el ELN y otras disidencias como la de alias Calarcá.

Claro que es importante usar la fuerza cuando hay riesgo para la población, pero hay que abandonar la selectividad que está caracterizando el uso de la fuerza hoy en día, en particular en el caso del ELN, que acaba de cometer un atentado.

Por otro lado, sobre la presencia de menores de edad en los campamentos, el analista señaló que las operaciones militares deben realizarse con plena certeza de que no hay víctimas infantiles en las zonas intervenidas.

En esta ocasión, las autoridades reportaron que algunos de ellos fueron rescatados durante el operativo.