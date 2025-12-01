CANAL RCN
Colombia

¿A qué se debe la letal operación que dejó a 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ neutralizados en Guaviare?

El presidente Petro se refirió al duro golpe dado en las últimas horas por las Fuerzas Militares, en contra de las disidencias de las Farc.

Foto: captura de video - @PedroSanchezCol

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reciente operación que dejó a 25 criminales neutralizados en Calamar, Guaviare, todos ellos miembros de las disidencias de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el mandatario, el recrudecimiento de estas acciones en contra de la estructura criminal se debe a los múltiples incumplimientos de ‘Mordisco’ frente a los esfuerzos de paz desde el gobierno Santos hasta el actual.

Al menos 19 muertos en operativo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Calamar, Guaviare
RELACIONADO

Al menos 19 muertos en operativo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Calamar, Guaviare

Petro aseguró que el líder disidente respondió con “agresión y burla” a los intentos por negociar que se han establecido durante su administración, por lo cual ha dado la orden al ministro de Defensa de atacar dicha estructura con total intensidad.

Prefirieron traquetear que entregar la paz que es un derecho de la colombianidad en Colombia y en Venezuela.

Así fue la letal operación contra las disidencias en Guaviare

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, 25 disidentes bajo el mando de alias Iván Mordisco fueron neutralizados producto de la operación San Oriel, en Calamar, Guaviare.

Por orden del presidente Petro, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea dieron el duro golpe en zona selvática del departamento.

Según el mindefensa, fueron 19 criminales abatidos, un capturado, dos sometidos y tres recuperados.

RELACIONADO

Adicionalmente, fue incautada una gran cantidad de material de guerra, entre lo que se contabilizaron fusiles, ametralladoras, pistolas, proveedores para fusil, morteros, granadas y municiones.

Esta es la quinta acción contundente en contra del bando de ‘Iván Mordisco’ en los últimos ocho meses, sumándose a la neutralización de cabecillas como alias Paisa, alias Dumar, alias Yeni y la captura de alias Robledo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Seis años de prisión domiciliaria para Óscar Fetecua por amenazar de muerte a Petro en 2021

Feminicidio

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño

Consejo de Estado

Comisión de Acusaciones realizó inspección judicial a procesos del Consejo de Estado

Otras Noticias

La Equidad

Así fue el nostálgico adiós de La Equidad en el FPC: con goleada al Pereira cerró su historia

La Equidad jugó su último partido en el fútbol colombiano y se despidió con una goleada 4-0 ante Pereira, en una tarde llena de nostalgia, pancartas y emoción en las tribunas.

Artistas

VIDEO I Hija de Michael Jackson muestra la impresionante secuela física de consumir drogas

La cantante y modelo sorprendió a sus fanáticos al compartir las contundentes imágenes de una zona afectada por el consumo.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards