¿A qué se debe la letal operación que dejó a 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ neutralizados en Guaviare?

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reciente operación que dejó a 25 criminales neutralizados en Calamar, Guaviare, todos ellos miembros de las disidencias de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el mandatario, el recrudecimiento de estas acciones en contra de la estructura criminal se debe a los múltiples incumplimientos de ‘Mordisco’ frente a los esfuerzos de paz desde el gobierno Santos hasta el actual.

Petro aseguró que el líder disidente respondió con “agresión y burla” a los intentos por negociar que se han establecido durante su administración, por lo cual ha dado la orden al ministro de Defensa de atacar dicha estructura con total intensidad.

Prefirieron traquetear que entregar la paz que es un derecho de la colombianidad en Colombia y en Venezuela.

Así fue la letal operación contra las disidencias en Guaviare

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, 25 disidentes bajo el mando de alias Iván Mordisco fueron neutralizados producto de la operación San Oriel, en Calamar, Guaviare.

Por orden del presidente Petro, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea dieron el duro golpe en zona selvática del departamento.

Según el mindefensa, fueron 19 criminales abatidos, un capturado, dos sometidos y tres recuperados.

Adicionalmente, fue incautada una gran cantidad de material de guerra, entre lo que se contabilizaron fusiles, ametralladoras, pistolas, proveedores para fusil, morteros, granadas y municiones.

Esta es la quinta acción contundente en contra del bando de ‘Iván Mordisco’ en los últimos ocho meses, sumándose a la neutralización de cabecillas como alias Paisa, alias Dumar, alias Yeni y la captura de alias Robledo.