Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

La mujer fue llevada a un centro médico y el agresor fue enviado a prisión.

Feminicidio.
Feminicidio. (Imagen de referencia). Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
05:02 p. m.
La Policía informó que el violento suceso se presentó en Hayuelos, localidad de Fontibón; el miércoles 24 de septiembre. Karina Rincón Durán, quien tiene 35 años, fue agredida por su esposo. Al parecer, el hombre la atacó 13 veces con un martillo y luego la apuñaló.

Los uniformados llegaron a tiempo y le brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien fue llevada a un centro asistencial. En este momento, está en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, el hombre fue capturado y enviado a prisión.

Hombre la habría apuñalado y atacado con un martillo

Posteriormente, se supo que Rincón trabaja para la Alcaldía de la localidad de Antonio Nariño. La administración se pronunció e indicó que se activó el Sistema Sofía y la Línea Púrpura.

Este hecho debe recordarnos que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni aislado: es un problema estructural que exige respuestas firmes y colectivas.

Luisa María Ramírez, alcaldesa de la localidad, declaró lo siguiente: “Expreso mi solidaridad con Karina y su familia. Reitero mi compromiso y el de nuestra institución con la defensa del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y con la promoción de entornos seguros donde la vida y la dignidad sean respetadas”.

“Toda mi solidaridad con su familia y sus seres queridos, espero que el proceso de recuperación sea óptimo y que pronto tengamos a Karina haciendo lo que hacía muy bien: servirle a la gente”, manifestó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Karina habría denunciado a su esposo en enero

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que al agresor le imputaron tentativa de feminicidio agravado: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pague en la cárcel por este ataque cobarde. Confío en que Karina se recupere muy pronto”.

Un dato importante lo reveló la concejala Heidy Sánchez a través de sus redes sociales. Aseguró que Rincón había denunciado al agresor en enero. Sin embargo, no se tomaron cartas en el asunto.

