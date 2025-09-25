Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

La Policía informó que el violento suceso se presentó en Hayuelos, localidad de Fontibón; el miércoles 24 de septiembre. Karina Rincón Durán, quien tiene 35 años, fue agredida por su esposo. Al parecer, el hombre la atacó 13 veces con un martillo y luego la apuñaló.

Los uniformados llegaron a tiempo y le brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien fue llevada a un centro asistencial. En este momento, está en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, el hombre fue capturado y enviado a prisión.

Hombre la habría apuñalado y atacado con un martillo

Posteriormente, se supo que Rincón trabaja para la Alcaldía de la localidad de Antonio Nariño. La administración se pronunció e indicó que se activó el Sistema Sofía y la Línea Púrpura.

Este hecho debe recordarnos que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni aislado: es un problema estructural que exige respuestas firmes y colectivas.

Luisa María Ramírez, alcaldesa de la localidad, declaró lo siguiente: “Expreso mi solidaridad con Karina y su familia. Reitero mi compromiso y el de nuestra institución con la defensa del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y con la promoción de entornos seguros donde la vida y la dignidad sean respetadas”.

“Toda mi solidaridad con su familia y sus seres queridos, espero que el proceso de recuperación sea óptimo y que pronto tengamos a Karina haciendo lo que hacía muy bien: servirle a la gente”, manifestó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Karina habría denunciado a su esposo en enero

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que al agresor le imputaron tentativa de feminicidio agravado: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pague en la cárcel por este ataque cobarde. Confío en que Karina se recupere muy pronto”.

Un dato importante lo reveló la concejala Heidy Sánchez a través de sus redes sociales. Aseguró que Rincón había denunciado al agresor en enero. Sin embargo, no se tomaron cartas en el asunto.