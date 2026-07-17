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Funcionario de la Fiscalía seccional Palmira fue asesinado cuando salía de trabajar

Las autoridades intentan dar con los responsables del hecho con la ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
12:40 p. m.
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Es motivo de investigación el homicidio de Juan Carlos Vargas, asistente del fiscal de la seccional (65), en Palmira, Valle del Cauca. El hombre de 50 años fue atacado por hombres armados cuando salía del trabajo, la noche del jueves 16 de julio.

Según información preliminar de las autoridades, Vargas fue interceptado por dos personas que, al igual que él, se movilizaban en moto. Detuvieron su vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el funcionario, que murió en el lugar de los hechos.

Autoridades están tras la pista de los responsables:

Los presuntos responsables del homicidio se dieron a la fuga, tras herir de muerte a Vargas, en el barrio Colombia, a la altura de la carrera 32 con calle 33.

Al lugar llegaron las autoridades para adelantar los actos urgentes, como explicó el teniente coronel Edinson Aux Mora, comandante de la Policía de Palmira:

“Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación que adelanta labores, como la inspección técnica al cadáver, recolección de elementos materiales probatorios y demás actividades investigativas que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar y capturar a los responsables”.

Con la ayuda de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos intentan dar con los responsables:

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Vargas e intentan identificar a los presuntos responsables con la ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Y, de igual manera, reforzaron su llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información que les permita ubicar a los implicados en el crimen y realizar su captura.

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