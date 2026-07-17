Caso UNGRD: Wadith Manzur acudirá a organismos internacionales y busca posesionarse pese a medida de aseguramiento

El senador electo por el Partido Conservador, Wadith Alberto Manzur Imbett, anunció que solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia autorización para cumplir con el acto de posesión este 20 de julio, inicio del período legislativo 2026-2030.

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Manzur permanece privado de la libertad desde marzo de este año, cuando fue procesado y enviado a un centro carcelario por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que asumió su representación internacional, la petición busca garantizar que el congresista pueda ejercer los derechos políticos derivados de su elección, respaldada por más de 134.000 votos, sin que se suspenda la medida de aseguramiento.

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Acciones internacionales por derechos políticos

El abogado Víctor Mosquera adelantará gestiones ante organismos internacionales de derechos humanos y la Unión Interparlamentaria, con el fin de que se evalúe la compatibilidad de las decisiones judiciales con los estándares internacionales de independencia, imparcialidad y debido proceso.

La defensa advirtió que la privación de la libertad fue decretada en un contexto electoral y aplicada solo a dos de los seis investigados en el mismo proceso, lo que —según el comunicado— amerita un análisis estricto bajo el principio de igualdad y proporcionalidad de las medidas cautelares.

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La firma confió en que, durante la etapa de juzgamiento, la Corte Suprema garantice la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.