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Alerta en Norte de Santander por dos atentados en menos de 24 horas

La fuerza pública y la comunidad de Norte de Santander atribuyen ambos ataques al ELN.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
11:48 a. m.
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El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, confirmó que en menos de un día se registraron dos hechos violentos contra la población y la fuerza pública.

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“Lamentablemente en menos de 24 horas llevamos dos afectaciones”, señaló. El primero ocurrió el jueves en la tarde, cuando un carro bomba explotó a escasos metros de una base militar. Horas después, en El Carmen, un policía murió tras ser víctima de un ataque tipo plan pistola durante las festividades locales.

Heridos y daños en servicios públicos

Quintero informó que tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, pero “ya están fuera de peligro”.

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Una persona mayor presentó heridas de consideración, aunque fue estabilizada por personal médico. El atentado también dejó afectaciones en el suministro eléctrico en Tibú y El Carmen, donde “las cuadrillas ya están trabajando” para restablecer el servicio en veredas y municipios de la zona rural.

ELN, señalado como responsable

Según el funcionario, la fuerza pública y la comunidad atribuyen los ataques al ELN. “La gente manifestó que era el ELN”, dijo, al explicar que se trata de un corredor estratégico entre Norte de Santander y Cesar, marcado por economías ilícitas y operaciones militares recientes.

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El secretario agregó que se mantiene contacto permanente con el Ministerio de Defensa y que “hay un refuerzo importante en el sector del Carmen” ante las festividades programadas y el alistamiento de seguridad de cara al 20 de julio.

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