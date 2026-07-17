Alerta en Norte de Santander por dos atentados en menos de 24 horas

El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, confirmó que en menos de un día se registraron dos hechos violentos contra la población y la fuerza pública.

“Lamentablemente en menos de 24 horas llevamos dos afectaciones”, señaló. El primero ocurrió el jueves en la tarde, cuando un carro bomba explotó a escasos metros de una base militar. Horas después, en El Carmen, un policía murió tras ser víctima de un ataque tipo plan pistola durante las festividades locales.

Heridos y daños en servicios públicos

Quintero informó que tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, pero “ya están fuera de peligro”.

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Una persona mayor presentó heridas de consideración, aunque fue estabilizada por personal médico. El atentado también dejó afectaciones en el suministro eléctrico en Tibú y El Carmen, donde “las cuadrillas ya están trabajando” para restablecer el servicio en veredas y municipios de la zona rural.

ELN, señalado como responsable

Según el funcionario, la fuerza pública y la comunidad atribuyen los ataques al ELN. “La gente manifestó que era el ELN”, dijo, al explicar que se trata de un corredor estratégico entre Norte de Santander y Cesar, marcado por economías ilícitas y operaciones militares recientes.

El secretario agregó que se mantiene contacto permanente con el Ministerio de Defensa y que “hay un refuerzo importante en el sector del Carmen” ante las festividades programadas y el alistamiento de seguridad de cara al 20 de julio.