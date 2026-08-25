Radican proyecto para que Fuerza Pública pueda votar en elecciones presidenciales y al Congreso

Una iniciativa que busca modificar las reglas electorales para los integrantes de la Fuerza Pública fue radicada en el Congreso este martes. El proyecto pretende que militares y policías que se encuentren en servicio activo puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones para Presidente de la República y Senado.

La propuesta fue presentada por el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien plantea una reforma constitucional para modificar la actual restricción que impide a los miembros activos de la Fuerza Pública participar en procesos electorales.

De acuerdo con el proyecto, los uniformados podrían votar en las elecciones presidenciales y en las destinadas a escoger a los integrantes del Senado. Sin embargo, la iniciativa establece que esta posibilidad no implicaría autorización para que participen en actividades políticas, debates o actuaciones relacionadas con partidos y movimientos políticos.

La propuesta busca separar el voto de la participación política

El planteamiento del senador parte de diferenciar el ejercicio individual del derecho al sufragio de la participación política activa. Es decir, los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía podrían acudir a las urnas, pero continuarían impedidos para intervenir en actividades proselitistas.

Rodríguez defendió la iniciativa con una pregunta que resume uno de sus principales argumentos: “¿Por qué los guerrilleros sí pueden votar pero los héroes de la patria, no?”.

Con esta propuesta, el congresista busca abrir una discusión sobre los derechos políticos de quienes permanecen en servicio activo y sobre las restricciones que actualmente establece la Constitución para este sector de la población.

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El proyecto deberá superar ocho debates

Al tratarse de una reforma a la Constitución, la iniciativa tendrá un trámite legislativo más extenso que un proyecto de ley ordinario. Para convertirse en una modificación constitucional deberá superar ocho debates en el Congreso.

Cuatro de estas discusiones tendrán lugar en el Senado y las otras cuatro en la Cámara de Representantes. El proyecto deberá avanzar en cada una de las etapas establecidas por el procedimiento legislativo y obtener las mayorías requeridas.

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La iniciativa apenas comienza su recorrido por el Congreso, por lo que su contenido podrá ser discutido, modificado o incluso enfrentar oposición durante el trámite. Su eventual aprobación permitiría que los miembros activos de la Fuerza Pública participen en dos de los principales procesos electorales del país, sin que ello implique su ingreso a la actividad política partidista.