El trabajo social que llevó a Orlando Beltrán a quedarse con la Luna de Oro Chía 2025

En una ceremonia cargada de simbolismo comunitario, el Concejo de Chía entregó el máximo galardón municipal al hombre detrás del ‘Banquete de Bronx’.

El trabajo social que llevó a Orlando Beltrán a quedarse con la Luna de Oro Chía 2025
Foto: Concejo de Chía.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
04:39 p. m.
En Chía, Cundinamarca, el pasado 21 de noviembre, en sesión especial, el Concejo Municipal otorgó la Orden al Mérito ‘Luna de Oro Chía 2025’, la distinción más alta que contempla el Acuerdo 122 de 2017.

Entre 51 postulados, todos sobresalientes en campos tan diversos como la educación, el arte, el deporte, el emprendimiento y el trabajo social, cinco finalistas llegaron a la etapa decisiva.

Orlando Beltrán Ballén, líder social y acompañante de procesos de rehabilitación en el programa Banquete del Bronx, fue seleccionado por su labor con jóvenes afectados por el consumo de sustancias psicoactivas. Su trabajo, más que un rol asistencial, es una apuesta por la dignidad humana.



Lo que llevó a Orlando Beltrán a quedarse con la Luna de Oro Chía 2025

En un país donde las voces de quienes viven en la periferia social suelen quedar sepultadas bajo estigmas, la figura de Orlando emerge como recordatorio de que la transformación empieza por mirar sin prejuicios. Acompaña, escucha, enseña. Lo hace sin cámaras y casi sin discursos. Y quizá por eso su impacto ha sido tan profundo.

El presidente del Concejo, Edwin Fuentes Correa, lo resumió durante la ceremonia con un mensaje que también interpela a la ciudadanía:

Todos los postulados tenían los méritos necesarios; todos son ganadores.

Aun así, subrayó que la trayectoria de Beltrán evidencia que la empatía, la resiliencia y el servicio son parte del tejido fundamental para fortalecer comunidad.



Ellos son los finalistas de la orden Luna de Oro Chía 2025.

La orden no solo celebró al ganador. Cada uno de los finalistas recibió una estatuilla y una medalla de plata, un gesto que reconoce el carácter colectivo del mérito.

Entre ellos estuvieron Zulma Morán, rectora del Colegio Bosques de Sherwood; Rita Duarte Sastoque, cuya dedicación a los adultos mayores desde la fundación Provida ha construido redes de cuidado; Andrés Moreno Monroy, impulsor de la Fundación Rompepiernas; y Mireya Beltrán Quecán, ejemplo de resiliencia, cuyo recorrido personal ha inspirado procesos de superación en su comunidad.

La diversidad de perfiles premiados revela el pulso social de Chía, una ciudad que, pese a su acelerado crecimiento urbano, no renuncia al valor de la solidaridad ni a la necesidad de destacar a quienes trabajan en silencio.



