Fechas del receso de Semana Santa en colegios distritales: recomendaciones clave

Los colegios oficiales de Bogotá tendrán una semana de receso escolar con motivo de la Semana Santa, de acuerdo con el calendario académico 2026.

La pausa académica se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 5 de abril, según lo establecido en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025.

Durante este periodo, miles de estudiantes de instituciones distritales suspenderán sus actividades escolares de manera temporal. Sin embargo, las autoridades educativas hicieron énfasis en la importancia de mantener hábitos que permitan un retorno adecuado a las aulas.

El regreso a clases está programado para el lunes 6 de abril de 2026, fecha en la que los estudiantes deberán retomar sus actividades en el horario habitual.

Por esta razón, se recomienda a las familias planificar con anticipación sus actividades durante la semana de receso para evitar contratiempos.

Recomendaciones de la Secretaría de Educación para el receso escolar

La Secretaría de Educación del Distrito emitió una serie de recomendaciones dirigidas a padres, madres y cuidadores, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes durante este periodo.

Una de las principales sugerencias es acompañar a los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de las actividades académicas asignadas para la semana. Esto permitirá que regresen a clases con sus compromisos al día y sin retrasos en su proceso educativo.

Asimismo, para las familias que tienen previsto viajar durante estos días, la entidad recomendó asegurar el retorno a la ciudad antes del lunes 6 de abril, con el fin de que los estudiantes puedan reincorporarse sin dificultades.

Otra de las recomendaciones clave es mantenerse atentos a los canales oficiales de cada institución educativa. Algunos colegios podrían emitir comunicados o instrucciones previas al regreso a clases, por lo que es importante estar informados ante cualquier novedad.

Acompañamiento clave para el regreso para estudiantes

Las autoridades también hicieron énfasis en la importancia de conservar hábitos y rutinas durante la semana de receso.

Aunque se trata de un periodo de descanso, mantener horarios organizados facilitará la adaptación de los estudiantes al reinicio de actividades académicas.

El acompañamiento familiar juega un papel fundamental en este proceso. La Secretaría de Educación reiteró su invitación a toda la comunidad educativa para que apoye de manera activa a los estudiantes durante el año escolar, promoviendo un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.

Este receso no solo representa una pausa en las clases, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo familiar y preparar a los estudiantes para continuar con éxito su formación académica en los meses siguientes.