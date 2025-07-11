En medio del llanto, madre solicitó ayuda en redes para encontrar a su hijo perdido en sendero natural

Con profundo dolor y guardando la esperanza de volver a ver a su hijo, Yolanda Chavez se volcó a las redes sociales y pidió ayuda para encontrar a Edwin Leonardo Ospina Chaves, de 35 años, desaparecido hace casi un mes.

“Soy Yolanda Chaves. Les pido, por favor, que me ayudan a buscar a mi hijo, Edwin Leonardo Ospina Chaves. Desapareció desde el 13 de septiembre y no lo encuentro, no lo encuentro. Ayúdenme a buscarlo”, imploró, en un video que compartió, como último recurso, en la plataforma TikTok.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Edwin?

Antes de perderle el rastro, Edwin dio una caminata por el sendero natural de tres kilómetros que conduce a la vereda “El Carmen”, en la capital del departamento del Meta.

De acuerdo con su madre, “salió a caminar en la vereda El Carmen de Villavicencio e hizo un video que les envío a sus amigos, a las 11:30, desde un mirador llamado el Bambú, que queda en la parte alta de ese sendero”.

Un diagnóstico de bipolaridad genera aun mayor preocupación sobre el caso:

Aunque no es clara la severidad de los síntomas, Yolanda advirtió que su hijo fue diagnosticado con bipolaridad; lo que genera aun más preocupación sobre el caso, debido a que se desconoce en dónde puede estar y en qué estado:

“Desde ese momento no volvimos a saber nada de él. Les pido por favor que divulguen la información para ver si alguien lo ha visto o sabe algo sobre su paradero. Edwin tiene 35 años de edad, mide 1.80 cm y está diagnosticado con bipolaridad”.

Su caso, que llegó a las redes sociales como una medida desesperada de la familia, recuerda al del joven colombiano Samuel Bonilla, que desapareció a mediados de octubre en Brasil. Sus padres aprendieron a utilizar plataformas de video para encontrarlo y, aunque no tuvieron suerte, movilizaron a cientos de personas.