Galán hace un llamado a la cordura por medidas adoptadas en Halloween: “No puede ser visto como un medio para joder a la gente”

Ni el caos en la movilidad, ni las amenazas de los líderes del gremio de los motociclistas hicieron flaquear al alcalde Galán, tras la jornada de protestas registrada el jueves, 30 de octubre, contra el decreto 528 de la Alcaldía Mayor.

Desde distintos frentes le han pedido que reconsidere la prohibición de motos con parrillero entre la media noche del jueves, 30 de octubre, y las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, al igual que las restricciones a la movilidad para motos entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, pero el alcalde se mantiene en que son necesarias durante el puente festivo para recuperar el orden y la seguridad.

Un llamado al que pidió que se sumen otros ciudadanos: “Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la Ley, las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”.

Galán insiste en que las medidas no buscan “joder” a nadie:

De acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor, los últimos tres años, durante el fin de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 muertes, que podrían haberse evitado, además, los homicidios cometidos por motorizados aumentaron un 21% y los robos, un 4%.

Galán insiste en que “ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente. Al contrario, es un medio para protegerla. Este último fin de semana de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá. No solamente es Halloween, el Día de los niños, tenemos más de 40 eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira, lo que representa importantes retos en materia de movilidad y seguridad”.

Y recordó que “las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween e implican una restricción a la circulación de motos, son temporales y limitadas. No tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”.

Rodadas y caravanas de Halloween eran convocadas por los mismos que organizan piques:

Habiendo iniciado la recolección de firmas para el proceso de revocatoria en su contra, a la que prometieron sumarse colectivos del gremio motero, el alcalde señaló que el fin de semana de Halloween se ha convertido en sinónimo de miedo y desorden para muchas familias que esperaban celebrar esta fecha, en las calles, junto a sus hijos: “Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la Ley de convivencia y leyes de tránsito”.

Un fenómeno que prometía repetirse en el 2025, cuando las autoridades identificaron, desde mediados de agosto, convocatorias para rodadas, que eran promovidas por los mismos grupos que organizan los piques ilegales en la ciudad.

Motivo por el que se mantendrán en pie las medidas: “Somos conscientes de que estas restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos y sabemos también que muchos d ellos que se mueven en moto, lo hace respetando la Ley. Es a ellos, así como a todos los bogotanos, que quiero pedirles que nos apoyen. Todos queremos una Bogotá ordenada y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas”.