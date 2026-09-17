¿Cuáles son los retos de Carlos Suárez como nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol?

Carlos Augusto Suárez Rojas fue elegido este jueves como nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, luego de la renovación del órgano directivo de la compañía. La decisión fue respaldada por unanimidad por sus integrantes.

Suárez, abogado y estratega de comunicación política, llegó a la Junta como miembro independiente el pasado 15 de septiembre.

Su llegada ocurre mientras la petrolera enfrenta varios debates sobre su futuro, entre ellos el rumbo de la exploración y producción de hidrocarburos, la seguridad energética del país y las investigaciones sobre operaciones realizadas en la compañía.

En diálogo con Noticias RCN, Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), se refirió a los desafíos que, desde la perspectiva del sindicato, deberá asumir el nuevo presidente de la Junta.

La USO pide fortalecer la autonomía de Ecopetrol

Ravelo aseguró que la organización sindical respeta la decisión adoptada por la Junta, pero señaló que su principal interés está en las políticas que se adopten durante esta nueva etapa.

Más allá de las personas, a nosotros como organización sindical nos interesan las políticas.

Entre sus planteamientos está que el nuevo órgano directivo fortalezca la autonomía y la independencia de Ecopetrol en la toma de decisiones.

También pidió que la compañía mantenga el foco en sus negocios tradicionales de exploración y producción de petróleo y gas, así como en el desarrollo de campos maduros mediante nuevas tecnologías que permitan aumentar el factor de recobro.

Seguridad energética, uno de los principales retos

Para la USO, uno de los asuntos centrales será reducir la dependencia del país de combustibles e hidrocarburos provenientes del exterior.

Ravelo sostuvo que Colombia enfrenta un escenario que, a juicio del sindicato, hace necesario fortalecer la producción nacional y la capacidad de refinación.

RELACIONADO Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña

En ese contexto, mencionó especialmente la situación de la refinería de Barrancabermeja y planteó la necesidad de avanzar en proyectos que permitan garantizar el abastecimiento energético.

Necesitamos recuperar la soberanía y seguridad energética del país.

La discusión por el fracking vuelve al escenario

Otro de los temas planteados durante la entrevista fue la posibilidad de desarrollar proyectos de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, conocido como fracking.

Ravelo defendió la realización de pilotos para determinar si estos proyectos pueden desarrollarse bajo condiciones ambientales, sociales, financieras y productivas adecuadas.

Según el dirigente sindical, los resultados de esos pilotos permitirían determinar si este tipo de explotación puede contribuir a enfrentar las necesidades de abastecimiento energético del país.

La USO también considera que un eventual resultado positivo podría abrir la posibilidad de ampliar la capacidad de refinación en Barrancabermeja.

Piden recuperar la confianza en Ecopetrol

Más allá de la producción de hidrocarburos, el sindicato considera que otro desafío para la nueva Junta será recuperar la confianza y credibilidad alrededor de la empresa.

Ravelo recordó que Ecopetrol cuenta con miles de trabajadores directos y contratistas en diferentes regiones del país y sostuvo que las decisiones de la nueva administración tendrán impacto sobre ellos.

Necesitamos una empresa que ocupe las primeras planas de los medios de comunicación por esa condición histórica de transferirle regalías, impuestos, transferencias a la Nación y no siendo protagonista de escándalos mediáticos.

Desde su perspectiva, el objetivo es que Ecopetrol vuelva a ser reconocida principalmente por su aporte económico y energético al país.

USO respalda una revisión de las operaciones

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de realizar una auditoría forense sobre las operaciones de Ecopetrol.

Frente a esta propuesta, Ravelo manifestó que la organización sindical está de acuerdo con que se profundicen las investigaciones y se revisen las operaciones que sean necesarias.

Nosotros estamos plenamente de acuerdo que se hagan todas las investigaciones, se profundice en ellas y que al final sean los operadores judiciales en este país los que se encarguen de señalar a los responsables.

De acuerdo con su posición, si las investigaciones establecen responsabilidades, quienes resulten responsables deberán responder ante las autoridades correspondientes.