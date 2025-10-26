General de las Fuerzas Militares ordenó reforzar operaciones para garantizar la democracia

Desde el Puesto de Mando Unificado, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Policía Nacional, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, anunció la intensificación de operaciones ofensivas en todo el país y la consolidación de un amplio despliegue de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada de consultas populares.

“Hemos dispuesto capacidades terrestres, marítimas, fluviales, aéreas y ciberespaciales para garantizar los procesos democráticos, así como anticipar y neutralizar cualquier intento criminal de grupos ilegales de interferir con el desarrollo organizado, seguro y confiable de la consulta popular”, escribió el alto oficial en su cuenta de X.

Operaciones conjuntas e interoperabilidad total

Cubides destacó que el dispositivo de seguridad hace parte del Plan Democracia, una estrategia conjunta e interinstitucional sostenida gracias a las capacidades diferenciales de cada fuerza militar.

“El compromiso y la disciplina de nuestros soldados, marinos y aviadores garantizan el libre ejercicio de la democracia”, subrayó.

El comandante insistió además en la necesidad de mantener la presión estratégica y táctica frente a las amenazas híbridas y persistentes que enfrenta el país. “La contundencia operacional exige excelencia en la toma de decisiones estratégicas, operacionales y tácticas”, señaló.

Contundencia y respeto por los derechos humanos

En su mensaje a las tropas, el almirante Cubides reiteró que el ímpetu ofensivo no debe disminuir y que todas las operaciones deben ejecutarse con legitimidad institucional y respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“La preparación, el entrenamiento y la cohesión serán determinantes para alcanzar la victoria institucional”, afirmó, destacando que cada operación debe ser una contribución directa a la estabilidad, la legalidad y la paz.

Con este despliegue y las órdenes operacionales impartidas, las Fuerzas Militares de Colombia mantienen activa su ofensiva contra las estructuras ilegales y refuerzan la seguridad para el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio nacional.