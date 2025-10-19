Consejos de Juventud: así se vivieron las elecciones en el territorio nacional

Colombia vivió uno de sus días más importantes para la democracia del país por lo que los protagonistas de esta jornada la tuvieron los jóvenes de 14 a 28 años, quienes respondieron al llamado para hacer parte de las decisiones de sus respectivos territorios.

La jornada contó con más de 19.000 mesas en más de 6.000 puestos de votación en los 1.102 municipios en los que los jóvenes colombianos participaron en este espacio electoral.

Consejos de Juventud 2025 en Colombia

La jornada inició las ocho de la mañana, de este domingo 19 de octubre, con la apertura, por parte del registrador Hernán Penagos, quien abrió las urnas al hacer un llamado especial para que los jóvenes se acercaran a elegir. Según su reporte, no se presentó ningún incidente en ninguno de los puestos de votación durante el inicio de la jornada.

Las autoridades llevaron a cabo el monitoreo, en tiempo real, de cómo transcurrieron las elecciones y los comicios de los Consejos de Juventud por parte del presidente del CNE.

“El Consejo Nacional Electoral, desde el Puesto de Mando Unificado en Corferias, da un parte de normalidad en las más de 19.869 mesas y los 6.372 puestos de votación. La jornada de la mañana transcurrió con total normalidad”, explicó el magistrado Cristián Quiroz.

Monitoreo en tiempo real en redes sociales

Según José Antonio Parra, director de vigilancia e inspección electoral del CNE, este monitoreo en tiempo real también se ha realizado por medio de redes sociales ya que, dentro de sus objetivos, se busca instruir a los jóvenes y poner en conocimiento sus competencias en materia del manejo de la publicidad electoral.

¿Qué son los Consejos de Juventud?

Los Consejos Municipales y Locales de Juventud son espacios de participación en los que los jóvenes pueden proponer políticas públicas, vigilar la gestión de las alcaldías y promover proyectos sociales.

Los jóvenes de 14 a 17 votaron en cualquier puesto de votación, al presentar la tarjeta de identidad, mientras que los jóvenes de 18 a 28 años pudieron votar por medio de su puesto de votación asignado.